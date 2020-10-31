Covid-19 nedeniyle birçok iş durdu, en çok etkilenenlerden biri de sahne sanatlarıydı. Sadece yıldız isimler değil, sahnede onlara eşlik edenlerden sahne arkasındaki görevlilere, hatta organizasyon şirketlerine dev bir çark durmak zorunda kaldı ve tabii ister istemez herkes etkilendi. Bu durumda ‘Future Nostalgia’ albümünü yayımlayarak öncü oldu Dua Lipa.

Şimdi ise öncülüğünü bir adım daha ileri götürüyor ve ‘Studio 2054’ adını verdiği müthiş bir performans hazırlığında. 27 Kasım’da tüm dünyada canlı yayınlanacak bu performans büyük bir depoda, değişen setler ve kostümlerle gerçekleşecek. Hatta konuk sanatçılar da akrobatlar da, Dua’ya sahnede eşlik edecek.

Dua’nın günde yedi saat çalışarak hazırlandığı bu gösteriye tabii ki izleyiciler pandemi nedeniyle fiziksel olarak katılamayacak ama çevrim içi yapılacak canlı yayını bilet alarak dünyanın her yerinden izleyebilmek mümkün. Üstelik farklı bilet kategorileri de var, 8 sterlin’e satışa çıkan biletlerin üst kategorilerinde ise popstarın başka sürprizleri de var.

Bu hafta Elton John ile Instagram’da bir röportaj yapan Dua Lipa’ya Elton John da boşuna hayranlığını dile getirmedi. Sadece şarkıları değil, aynı zamanda albümünü pandemi zamanı ertelemek yerine yayınlamayı tercih etmesi ve tabii şimdi de böyle dev bir prodüksiyona kalkışması nedeniyle. Bakalım bizde de popstarlar böyle cesur çıkışlar yapacak mı?

STUDIO 54 ETKİSİ

Dua Lipa ve Elton John, Dua’nın 27 Kasım’daki ‘Studio 2054’ başlıklı performansına ilham veren, John’un da müdavimleri arasında olduğu New York’un unutulmaz gece kulübü Studio 54’ü konuştular.

Filmleri, belgeselleri yapılan gece kulübü Studio 54’ün yaratıcısı Ian Schrager, Brooklyn Müzesi’ndeki Studio 54 sergisiyle birlikte müjdeyi de vermişti: Studio 54 çok yakında tiyatrosuyla karşımızda.

Studio 54’ün kurucusu Ian Schrager, tam 41 yıldır eğlence ve otel endüstrisine yön veriyor, otelcilik endüstrisini tamamen değiştirdi, hatta butik otelcilik kavramını yarattı. Kendisiyle geçtiğimiz yıl New York’ta röportaj yapma şansım olmuştu, Kardashianlar’dan Trump’a, Studio 54’ten Bodrum’a birçok şey konuşmuştuk.

“Söyleyeceğim yeni bir şey kalmazsa bu işi bırakırım” demişti o zaman.

Günümüzden şikayetçiydi, şöyle diyordu: “1960’larda ABD’de büyük sorunlarımız vardı ama bu sorunların hepsini düzeltmek ve iyileştirmek mümkündü ve öyle de oldu. Oysa şimdi dünya öyle bir hale geldi ki, politikacılar o kadar yanlış kararlar aldı ki kapitalizm saçma bir hal aldı. Artık ekonomik güç dünyanın sadece yüzde 1’inde, orta sınıf giderek yok oluyor. Donald’ı Studio 54 yıllarından tanırım. Çok zeki ve başarılı bir iş adamıdır. Ama bir girişimcinin bir şirketi yönetmesiyle, bir ülkeyi yönetmesi aynı şey değil. Çok farklı beceriler gerektiriyor.”

Yeniden yapılabilir mi?

Studio 54, iki yıl gibi kısa bir süre açık kalmasına rağmen bugün hâlâ bütün dünyanın bildiği, konuştuğu bir gece kulübü. “Kapıda diktatörlük, dans pistinde demokrasi” diye özetliyordu Andy Warhol ünlü gece kulübünü.

“Studio 54’ün yeniden yapılabileceğine inanıyorum. Çünkü hâlâ insanların ihtiyaçları aynı, kendilerini özgür hissedebilecekleri, diledikleri gibi eğlenebilecekleri alanlar. Ünlüler de rahatsız edilmedikleri için seviyordu. Ben hep Greta Garbo gibiydim, hep partiyi en erken ben terk ettim. Beni heyecanlandıran işin sosyalleşme ve eğlence kısmından çok, hayal ettiğim ortamı yaratmaktı. Zaten partiyi erken terk etmeseydim 72 yaşında hâlâ çalışıyor olamazdım” diye anlatmıştı Ian Schrager röportajımızda. Şimdi ise Studio 54’ü tiyatro haline getirecekler ve izleyiciler de oyunun parçası olabilecek.

Sonunda o dönemi kaçıranlar da bir Studio 54 gecesi yaşayabilecek.

Ama tabii Ian Schrager’ın 54’ü mü, yoksa Dua Lipa’nın 2054’ü mü daha çok ilgi çeker, hep birlikte göreceğiz.