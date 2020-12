Önceki akşam tüm dünya ile aynı anda TRT 2’de canlı yayınlanan Beethoven 250’nci Yıl Dönümü Konseri’ne kilitlendik.

Şef Daniel Barenboim yönetimindeki Doğu-Batı Divanı Orkestrası’nın Beethoven 250’nci Yıl Dönümü Konseri, Beethoven’ın doğduğu şehir Bonn’da gerçekleşti ve tüm dünyada yayınlandı. Konser müthişti, ama daha da etkileyici olan orkestrada Çağdaş Eğitim Vakfı’nın (ÇEV) gururlarından keman sanatçısı Kerem Tuncer’in yer almasıydı.

ÇEV’in ‘Genç Yetenekler’i

İstanbul’da çağdaş yaşamla, kültür-sanatla, eğitimle ilgili herkes, mütevelli heyeti üyesi olmaktan onur duyduğum ÇEV’in ‘Genç Yetenekler’ konserlerini yakından takip ediyor.

ÇEV Genç Yetenekler Projesi, Berrin Yoleri öncülüğünde tam 11 yıldır büyük emeklerle hayata geçiriliyor.

2009’da Aya İrini’de Ebru Ceylan’ın objektifinden ‘Kutup Yıldızı’ sergisi ve mini konserle temeli atılan bu harika proje, 11 yılda büyük yol katetti.

Başta, Berrin Yoleri ve ÇEV Sanat Kurulu üyeleri değerli sanatçılar Fazıl Say, Cihat Aşkın, Bülent Evcil ve İbrahim Yazıcı olmak üzere birçok kişinin büyük emeği var bu projede.

En çok da isimlerini daha çok duyacağımız Genç Yetenekler’in.

ÇEV Sanat, kendi alanlarında usta isimleri bir araya getirerek genç yeteneklerin seçilmesinden eğitimlerine kadar kariyer planlamalarına her konuda destek oluyor.

Destek verilen her öğrencinin farklı ihtiyacı olduğuna inanılıyor ve her öğrenciyle bire bir ilgilenerek ihtiyaçlarına özel yardımda bulunuluyor. Amaç, Türkiye’den dünya çapında sanatçılar çıkarmak, Türkiye kültürünü ve sanatını dünyaya tanıtmak.

İşte, Beethoven’ın 250’nci Yıl Dönümü Konseri’nde maskeli orkestra üyelerini tek tek izlerken, 23 yaşındaki keman sanatçısı Kerem Tuncer ve tabii ÇEV Sanat projesiyle bir kez daha gurur duyuyoruz.

Kerem Tuncer kimdir?

- 1997 yılında, Bursa’da doğdu.

- Yedi yaşında Bilkent Müzik ve Bale İlköğretim Okulu’nda Keman dalında eğitimine başladı, eğitimini birincilikle bitirdi, ardından birincilikle kabul edildiği Bilkent Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi’nden ‘En Yüksek Şeref’ derecesiyle ve ‘Alanında Üstün Başarı Ödülü’ ile mezun oldu.

- 2014’te Belçika’da yapılan Arthur Grimaux Keman Yarışması’nda birinci oldu.

- Aralarında Bilkent Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Eskişehir B.B. Senfoni Orkestrası, Bursa B.D. Senfoni Orkestrası da bulunan Türkiye’nin en prestijli orkestralarıyla solist olarak birçok konser verdi.

- Önemli besteci Tolga Yayalar ile kompozisyon, Julien Salemkour ile şeflik çalıştı, Rengim Gökmen’in şeflik masterclass’ında daha ilk şeflik deneyiminde en genç katılımcı olmasına rağmen 33 şefin arasından önce ilk 14, ardından son 6’ya seçilerek final konserinde Karşıyaka Oda Orkestrası’nı yöneten en genç şef oldu.

- Berlin’de Pierre Boulez Saal’in düzenlediği prestijli Wasmuth Lecture’da sahneye çıkması için Barenboim tarafından seçilen dört müzisyenden biri oldu, burada Carter’ın Fantasy adlı eserini seslendirdi.

- 2015 yılında efsane maestro ve piyanist Daniel Barenboim’in kurduğu Barenboim-Said Akademi’ye bizzat Daniel Barenboim tarafından tam burslu kabul edildi ve bu okulun hem ilk Türk öğrencisi hem de ilk öğrencilerinden olma şansına erişti. Halen eğitimine burada keman sanatçısı Michael Barenboim ile devam etmekte.

- 2018 yazında Daniel Barenboim tarafından Divan Orkestrası’na çağrıldı ve bu orkestranın üyesi oldu. Yaz ve sonbahar turnelerinde bu orkestra ile Royal Albert Hall, Berlin Waldbühne, Carnegie Hall, Walt Disney Hall, Chicago Symphony Center, Kennedy Center, Salzburg Festspielhaus, Lucerne KKL gibi dünyanın en büyük salonlarında binlerce kişiye konserler verdi.