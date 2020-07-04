Bodrum’da talihsiz açıklama

Doğası ve köy hayatıyla sevdiğimiz Bodrum, son yıllarda başka bir ligde de varlığını gösteriyor.

Mandarin Oriental, The Edition, Amanruya gibi uluslararası otelleriyle, Chanel’den Dior’a kadar birçok lüks markanın yazlık butikleriyle, Yalıkavak Marina’nın mega yatlar bölümüyle artık en üst turist segmentine de hitap ediyor.

Bu da Bodrum’un St. Tropez ve Capri gibi dünyaca ünlü sayılı yerle aynı seviyede konumlandırılmasını sağlıyor.

O yüzden global markaların ya da küreselleşme adımını atmayı başarmış yerli markaların Bodrum’u tercih etmesi de Türkiye turizmi ve tanıtımı için son derece değerli.

İşte bu yüzden her yaz fiyatları, özellikle de lahmacun ve döner fiyatlarını tartışmamız gereksiz, çünkü her keseye uygun bir seçenek var Bodrum’da.

En üst segmente hitap eden global markaların müşterisiyle köyün içindeki mantıcının müşterisi elbette aynı değil.

Önemli olan, en lüks yerde de en salaş yerde de belli standartları koruyabilmek ve en iyi servisi verebilmek.

İşte Bodrum’u temsil eden kişilerden de beklentimiz bu.

Ancak bu haftanın gündeminde sadece Türkiye’de değil, başta Daily Mail olmak üzere yabancı basında da yer alan açıklama bunu doğru ifade etmiyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın en çok alıntılanan sözü: “Biz turistin; vatandaşımızın demiyorum, cebindeki parayı sonuna kadar almakla mesulüz. Adam cebine para koymuş gelmiş, niye harcamasın? Bir dönere 100 bin TL vermek istiyorsa, versin yesin. Bana ne!” Belli ki bir iletişim kazası olmuş, aslında söylenmek istenen bu değilmiş.

Ama unutmamak lazım, böyle bir açıklama yaparken ucunun nereye gideceğini önceden iyice düşünmek gerekiyor.

Yoksa yabancı basında daha çok görürüz, ‘Türkiye’de kazıklanacaksınız!’ haberlerini.

Özellikle de bütün dünyanın pandemi nedeniyle ekonomik krizle boğuştuğu, her ülkenin dış turizminin durma noktasına geldiği bu günlerde bu açıklama daha da talihsiz.

Mikonos’tan sıcak haberler





Her yaz eğlenmeyi seven birçok tanıdık isim Bodrum ve Çeşme’den sonra soluğu Mikonos’ta alıyor.











Mikonos’ta Türkler’in en sevdiği beach club’lardan biri Scorpios.

Scorpios geçtiğimiz yıl sadece iki gece için İstanbul’a geldi, Soho House İstanbul’da Scorpios’un sevilen şefi Alexis Zopas, Scorpios menüsünü hazırladı, Lannka, Jean Claude Ades, Chris IDH ve Valeron&Band’in canlı performanslarıyla geceye devam edildi.

Bu, Scorpios’un Soho House bünyesine katıldıktan sonra Mikonos dışındaki ilk partisiydi, İstanbul’da olması sevindiriciydi. Şimdi ise Mikonos’tan sıcak haberler: Dün itibarıyla Scorpios sezonu açtı ve Soho House’un beklenen üyelik kulübü ve oteli Soho Roc House da sonunda açıldı. Bu yaz sezon geç başlasa da, belli ki yazlık yerlerde daha çok uzayacak.