Bodrum’da gastronomi atağı hızlı başladı. Geçtiğimiz hafta TURYİD Başkanı Kaya Demirer, Frankie Beach Club’ın yanı sıra Malva Restaurant’ı açtı, Susona’da...



Frankie Beach Club, ‘power lunch’ denilen uzun öğle yemekleri ve saat 18.00’den itibaren Alya’dan Ayhan Sicimoğlu’na canlı müzik performanslarıyla öne çıkıyor. Malva ise bir destinasyon restoranı olma yolunda. Açılış gecesinde Nükhet Duru’nun sahneye çıktığı Malva’da tamamen yerel malzemelerle hazırlanmış lezzetlerden oluşan bir menü var. Hangi malzemenin Bodrum’dan, hangisinin Muğla’dan, hangisinin Ege kıyılarından geldiğini, menüdeki işaretlerden takip edebiliyorsunuz. Zaten Malva da ismini yine yerel bir malzemeden, ebegümecinden alıyor.



Malva ve Frankie’de en dikkat çekense aslan balığı ceviche’nin hikayesi...



Bir Peru yemeği olan ceviche, artık tüm dünyada seviliyor. Ancak aslan balığı daha önce menülerde görmeye alışık olduğumuz bir balık çeşidi değil. Her şey Akdeniz Koruma Derneği’nin kurucusu ve başkanı Zafer Kızılkaya’nın Demirer’e bir telefonuyla başlıyor. Kızılkaya, denizlerdeki diğer balıklara rahat vermeyen aslan balığını denemesi için Demirer’e gönderiyor, yapılan denemelerde balık lezzetli bulunuyor ve böylece aslan balığı ceviche menüye giriyor. Bu da aslında Akdeniz Koruma Derneği’nin ‘Tehdit Altındaki Coğrafyalar’ programı kapsamında Ege’de Gökova Körfezi’nde gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projesinin bir parçası...



Artık tüm şeflerin, tüm restoranların malzemeleri seçerken doğayı korumaya da özen göstermesi gerekiyor. İşte tam da bu yüzden böyle olumlu örnekler çoğalmalı.



Turk, Bodrum’a konuk oluyor





Geçtiğimiz yılın en öne çıkan şefi Fatih Tutak ve restoranı Turk’tu. Geçtiğimiz yılın en öne çıkan şefi Fatih Tutak ve restoranı Turk’tu. Bangkok’ta The House On Sathorn adlı restoranın şefiydi Tutak. İstanbul’da doğup büyüyen şef, çıraklığını yaptığı Paul Pairet ile yenilikçi mutfak kültürünü keşfettikten sonra Rusya, Çin, Japonya, Tayland ve Danimarka’da global mutfakların derinliklerine indi. Kopenhag’da Noma’da Rene Redzepi ile, Tokyo’da modern Japon mutfağının temsilcisi Nihonryori Ryugin’de şef Seiji Yamamoto ile ve Singapur’da ikonik Marina Bay Sands’in mutfağında çalıştı. Çin’in liman kentleri Qingdao, Pekin ve Hong Kong’a, Rusya’da St. Petersburg’a yöneldikten sonra da Bangkok’ta The Dining Room of The House of Sathorn’da şef oldu. 2017-2018 yıllarında restoranın hem ‘Asya’nın En İyi 50 Restoranı’ listesine hem de Tayland Rehberi 2018-19’da Michelin listesine girmesini sağladı. Bu kadar başarıdan sonra İstanbul’a dönüp, kendi restoranı Turk’u açtı. “Turk’un bundan 50 yıl sonra da yeni Türk mutfağı için referans noktası olmasını arzuluyorum. İçeride Türk gastronomisinin hak ettiği yere gelmesi hayaliyle çalışan bir ekip var” diyor Fatih Tutak.Uluslararası yeme-içme dünyasında önemli birçok yabancıdan “Turk by Fatih Tutak, Michelin’li bir şehirde olsaydı, hemen ilk yılında bir yıldız alırdı” cümlesini de sık sık duyuyoruz. Merak edenler için, Fatih Tutak tadım menüsüyle, bu akşam Bodrum’da Amanruya’da konuk şef.