Duvarlar dile geliyor

‘The Inside Out’ projesiyle TED (Yaymaya Değer Fikirler) Ödülü’ne layık görülen Fransız sokak sanatçısı/fotoğrafçı JR, İstanbul’un farklı semtlerindeki binalara ‘Wrinkles of The City’ (Şehrin Kırışıklıkları) projesiyle iz bıraktı.













Eserleriyle şehri güzelleştirdiği gibi yüz binlerce takipçisiyle Instagram’da bu eserleri ve şehir manzaralarını paylaşarak tanıtımına da katkıda bulundu.

Şanghay’dan Havana’ya özel bir tarihe sahip şehirlerin dahil edildiği dünya çapında bir sanat projesiydi bu.



JR’ın ödüllü ‘Inside Out’ adlı global sanat projesine ise, 2011’den beri 142 ülkeden 362 bin 700 kişi katılarak siyah-beyaz portrelerini paylaştı ve bu portrelerden dev sanat eserleri yaratıldı.



Pandemi sürecinde ise JR bu projenin yeni edisyonuyla karşımızdaydı, ABD’de bu yıl mezun olan ve pandemi nedeniyle mezuniyet kutlamalarını yapamayan lise son öğrencileri için okul yıllığı yaptı. Öğrenciler bu dijital yıllığa kendi fotoğraflarını ekledi.



Sonrasında ise bu dev yıllıktan bölümleri şehirlerin duvarlarında görebileceğiz.



Şimdi ise JR, duvar resimlerinin mobil uygulamasıyla gündemde.Artırılmış gerçeklik sayesinde duvar resimlerinde yer alan her bireyin kendi sesinden hikayesini JR’ın ücretsiz mobil uygulamasından dinlemek mümkün.



Önce resimlerde yer alan her kişiyi tek tek video ile hikayelerini anlatırken filme alan JR, daha sonra bu duvar resimlerinin bir de kitabını yayınladı ve telefonunuzla kitabı tarayarak resimlerin arkasındaki gerçek hayat hikayelerini de dinleyebiliyorsunuz.



Hatırlatalım, ‘JR: Chronicles’ sergisi halen New York’taki Brooklyn Müzesi’nde çevrim içi devam ediyor.