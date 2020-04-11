‘ELİNİZDEKİ GÜCÜ AZIMSAMAYIN’

Son zamanlarda Instagram’da en etkilendiğim paylaşımlardan biriydi moda tasarımcısı Aslı Filinta’nın sağlık çalışanlarına destek için yaptıkları...

Sağlık çalışanlarına üniformalar dikmişler ve birer nazar boncuğu da eklemişler, bununla da yetinmeyip hastanenin ihtiyacı olan nevresim takımlarını da üretmişler. Filinta, bağımsız bir moda tasarımcısı, bu da demek oluyor ki dev bir atölyesi ya da binlerce çalışanı yok ama yine de bu krizde elinden geleni yapmaya devam ediyor ve aslında çok faydalı oluyor. Peki ama her şey nasıl başlamış?

“Tam üç hafta önce Tanem Sivar Dirvana sayesinde Cerrahpaşa Hastanesi ile kontağa geçtik. Önce elimizdeki su geçirmez kumaşlarla acildeki doktorlar için tulum ve önlük diktik. ‘Elimizden başka ne gelir?’ diye sorarken, hiç beklemediğimiz yerlerden “LC Waikiki milyonlarca adet dikiyor, Sağlık Bakanlığı ile İTKİB iletişimde ve gerekli bütün desteği sağlıyorlar, senin 30-40 adet üretmenden ne olur?” cevabını aldık. ‘Tamam, ne güzel, iyi ki varlar ama biz de bir şeyler yapmalıyız’ dedik ve tabii devam ettik soruşturmaya. Bu sefer de hastalara temiz bakılması gerektiği için çarşaf, pike, yastık kılıfı yetmiyormuş. Hızlıca nevresim takımlarını ürettik ve teslim ettik. Bugüne kadar New York, Paris Moda Haftası’na veya Hong Kong’a koleksiyon yetiştiren atölyemiz şimdi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil’in olabilecek her türlü ihtiyacı için çalışıyor ve çalışmaya devam edecek. Hatta iki gün içinde 300 adet doktor ve hemşire üniformasını teslim ederek, belki de en hayırlı üretimini yapacak” diyor Filinta.

Ardından da ekliyor: “Demek istediğim şu ki, yüzlerce makina ve binlerce çalışanımız olmasına gerek yok, niyetimiz yeterli! İhtiyaçlar sordukça çıkıyor ve eldeki tek makina bile çok ciddi işe yarayabiliyor. Lütfen elinizdeki gücü azımsamayın!” Aslı Filinta’nın yaptıkları umalım hepimize örnek olsun!

BOCELLI KONSERİ YARIN AKŞAM

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri İtalya, en çok etkilenen şehirlerden biri de Milano.

İtalyan tenor Andrea Bocelli, yarın akşam Milano’da 600 yıllık Duomo Katedrali’nde ‘sevgi, şifa ve umut’u öne çıkaracak bir konser verecek. İzleyici alınmayacak olan konser, Bocelli’nin resmi YouTube kanalından canlı yayınlanacak. Yarın akşam Türkiye saati ile 20.00’de başlayacak. Kaçırmamakta fayda var!