EN İYİ 100 ŞEF ARASINDAKİ TEK TÜRK

Tam dört yıl önce dünyaca ünlü şef Yotam Ottolenghi, Instagram’da bir çılbır fotoğrafı paylaşmıştı.Sadece binlerce ‘like’ almakla kalmamış, aynı zamanda sosu nasıl yaptığını anlatmış ve Tulum Restaurant’ın şefi Coşkun Uysal’dan esinlendiğini yazmıştı.Şimdi ise dünyadaki en önemli 10 kadın ve 10 erkek şefe gelecek vadeden şefleri sordular, Yotam Ottolenghi bir kez daha Coşkun Uysal’ın adını verdi. Phaidon tarafından yayımlanan ‘Today’s Special’ adlı gelecekte en çok adını duyacağımız 100 şefin anlatıldığı kitapta. Kitapta Ottolenghi, Uysal hakkında bir de yazı yazmış.Coşkun Uysal, kitapta yer verilen tek Türk şef. The House Cafe’lerin şefi olarak tanıdık onu. Bir dönem Nupera’da Esra Muslu ile birlikte Moreish adlı bir fine dining restoranı açtı. Daha sonra ise Avustralya’da Melbourne’de açtığı Tulum adlı restoranıyla ‘Yılın En İyi Restoranı’ ve ‘En Heyecan Verici Şef’ ödüllerini kazandı.

Çağdaş bir bakış açısı

Tulum’da hedefi Osmanlı ve Türk mutfağını yeniden yorumlamak, çağdaş bir bakış açısı getirmekti.

Menüde rakı, sumak ve anasonlu istiridyeden sakızlı-fıstıklı fırında beyaz peynire, patlıcanlı, hurmalı, yoğurtlu, kabak çiçekli kuzu tartardan çikolata, sakız ve Türk kahveli crumble’a farklı lezzetler dikkat çekiyordu. Uluslararası gastronomi basınının ilgisini hemen çekti, çok iyi eleştiriler aldı.

Tulum’un başarısı önce Time Out Melbourne Yeme-İçme Ödülleri’nde tescillendi, 2017’de en iyi ‘casual dining’ restoran ödülünü kazanarak.

Daha sonra Gourmet Traveller dergisi tarafından bir yıldızla ödüllendirildi, Avustralya Top 100 Restaurant listesine girdi.

2018-19 Good Food Guide’a girmeyi de başardı. Good Food Guide, Avustralya’nın Michelin Guide’ı seviyesinde, bu rehbere girebilmek bile başlı başına başarı.

Victoria bölgesinde ilk defa bir Türk restoranı bir ‘Chefs Hat Ödülü’ aldı. Bu da bir Michelin yıldızıyla eş değer.





Yılın en iyi restoranı

Bu ödülle birlikte Gault Millau tarafından da Best Restaurant Of The Year Award için Tulum aday gösterildi. Tulum, ‘Delicious 100’ listesinde birinci oldu.

2019’da Victoria eyaletinde ‘Yılın En İyi Restoranı’ seçildi. Coşkun Uysal, GQ dergisi tarafından Avustralya’nın en heyecan verici sekiz şefi arasında gösterildi.

Aldığı ödüller de başarısını bir kez daha tescilledi. İşte o yüzden Uysal gibi yerli şeflerin yurt dışında restoran açması ve başarılı olması, Türk mutfağının gelişimi ve tanıtımı için çok önemli bir gelişme.

Uysal’ın Melbourne Books tarafından yayımlanan ‘Tulum’ adlı yemek kitabı da aynı şekilde Türk mutfağının dünyaya açılımı için önemli bir çalışma.

Kitapta Türkiye’nin yedi bölgesinden yemekleri yedi ayrı bölümde anlatıyor.

Yotam Ottolenghi gibi dünyaca ünlü bir şefin Uysal’dan esinlendiğini takipçileriyle paylaşması da, gelecek vadeden şef olarak Coşkun Uysal’ı aday göstermesi ve bunu dünyanın en çok vadeden 100 şefinin anlatıldığı ‘Today’s Special’ adlı kitapta paylaşması da gurur verici.