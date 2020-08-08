Kadına şiddete sonuna kadar karşıyız, nerede ve kim tarafından yapılırsa yapılsın. Son günlerde Çeşme’de The Beach of Momo’nun adı geçen şiddet olayını üzüntüyle ve şaşkınlıkla takip ediyoruz.

Yaşanan korkunç olayda Momo’nun bir suçu ya da ihmali var mı, buna elbet yargı karar verecek. Ama her ne olursa olsun üzücü olan, ülkemizin en popüler tatil destinasyonlarından birinde böyle bir olayın yaşanmış olması ve tabii zamanında müdahale edilememiş olması. Momo tarafından yapılan açıklamayı okurken de, servis edilen video görüntülerini izlerken de hissim aynıydı, keşke bu kadar kötü bir açıklama yapmamış olsalardı, keşke bu metin daha düzgün yazılsaydı ve tabii keşke o gönderdikleri korkunç görüntülerdeki konuşmaları en azından duymasaydık.

Daria Kyryliuk’un sosyal medyadaki paylaşımının ardından yaptıkları açıklama şöyle:

“Meydana gelen yaralanmada güvenlik ekibimizin hiçbir dahli yoktur. İki farklı grup arasında çıkan tartışmayı ayırmak için güvenlik ekibimiz müdahale etmek durumunda kalmıştır. Momo’da geçirdiği vakitlerde kendi arkadaşlarına sergilediği agresif tavırlarından dolayı Daria Kyryliuk’a sevgilisinin korumaları mekanda bulunduğu süre boyunca eşlik etmiştir. Taraflar güvenli bir şekilde ayrıldıktan sonra Daria Hanım’ın evine gittiği ve komşusuyla da kavga ettiği, olaya polisin müdahale ettiği öğrenilmiştir.”

Bir mekanın müşterisini mekandan ayrıldıktan sonraki davranışlarıyla suçlamaya kalkışması yersiz, özellikle de yargıya intikal etmiş bir durumda mekanın belgeleri sunup çalışanları ve müşterileri arasında tamamen tarafsız kalması gerekirken. Görüntüler ise daha da fena, iki erkek arasında aynen şu konuşma geçiyor:

“Soner abi sıkıntı yok, bu görüntülerin orijinalleri bende, daha yüksek çözünürlükte, farklı açılardan var. Kız şu anda yerde, sevgilisinden dayak yedi, büyük ihtimal ikisi de uyuşturucu almış. Kız sevgilisinin elinden kaçmaya çalışıyor.”

Türkiye’nin en iyi beach club’ı seçilen Momo’nun basına servis ettiği görüntülerdeki konuşmalar bunlar.

Sormak lazım, gerçekten sıkıntı yok mu?

Bir kadına uygulanan şiddete verilecek tepki bu olabilir mi? Elbette, onca kişinin çalıştığı bir işletme kendini ve ekibini korumaya çalışacak, büyük emekle var ettiği adını temizlemek için çaba gösterecek.

Ama doğrusu Momo tarafından basına gönderilen bu görüntüleri izledikten ve iki erkek arasında geçen bu konuşmaları tüylerim diken diken dinledikten sonra bir kadın yüzü gözü dağılacak kadar şiddet görüp yerlerde sürünürken, “Soner abi, sıkıntı yok, bu görüntülerin orijinalleri bende” diyen ve paylaşan zihniyet karşısında bir kez daha dehşete kapılıyorum. Aynı şeyi ne kadar tekrarlasak az: İstanbul Sözleşmesi Yaşatır.

SOSYAL MESAFEDE KİM SUÇLU?

Çeşme’de aralarında Momo’nun da olduğu altı popüler plaj sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için 15 gün kapatılma cezası aldı. Benzer bir ceza sistemi bu yaz Mikonos’ta da uygulandı. Malum, aslında dünyanın her yerinde birçok plajda, eğlence mekanında durum aynı. Mekan sahipleri, işletmeciler ne kadar önlem alırsa alsın, müşteriler sosyal mesafeyi korumayı beceremiyor. Bu durumda mekanları cezalandırmak yerine, müşterileri sosyal mesafenin önemi konusunda daha da bilinçlendirmek gerekiyor.