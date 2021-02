HARİKA BİR KİTAP

Son zamanlarda aldığım en güzel kitaplardan biri ‘Perched’. Cam sanatçısı Felekşan Onar’ın İngiltere’de basılan ve satışa çıkan ilk kitabı. Konusu, sanatçının Victoria&Albert Müzesi’nde sergilediği camdan kanatsız kuşlardan oluşan ‘Perched’ enstalasyonu. Suriyeli göçmenlerin yaşadıkları sorunları anlatan ‘Perched’ için ilham aldığı ‘Birds Without Wings’in yazarı Louis de Bernieres’den de kitaba bir yazıyla katkıda bulunmasını rica etmiş Onar.

Yazar sadece enstalasyonla ilgili bir yazı yazmaktansa, ‘The Debt To The Birds’ başlıklı bir kısa hikaye yazmış, kitapta bu eser de yer alıyor.

Ayrıca Amerikalı küratör Glenn Adamson’ın Felekşan Onar’la yaptığı röportaj ve Bergama Müzesi İslam Sanatları Müzesi direktörü Prof. Dr. Stefan Weber’in yazısı da kitapta dikkat çekiyor.

Kitabın lansmanının eylülde Suriye’nin başkenti Şam konusunda Victoria & Albert ve Metropolitan Müzesi kadar iddialı olan Dresden Müzesi’ndeki sergide yapılması planlandı, ama tabii pandemi nedeniyle değişiklikler oldu.

İş dünyasından cam sanatına

Felekşan Onar’ı Fyshan Glass Studio ile tanıyoruz. Yurt dışındaki sergileri takip edenler sanatçının Londra’daki Victoria&Albert Müzesi’nden Berlin’deki Bergama Müzesi’ne uzanan sergilerini de biliyor.

Aslında yüksek öğrenimini ekonomi ve müzik dalında Cornell Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra bankacılıkla başlayan kariyerini 15 yıl boyunca tekstil-konfeksiyon sektöründeki çalışmalarıyla sürdürüyor Onar. TÜSİAD’dan KAGİDER’e birçok önemli iş derneğinde görev alıyor.

2003 yılında Harvard Üniversitesi OPM programından mezun olduktan sonra aktif iş hayatından çekilerek cam sanatı çalışmalarına başlıyor. Özel bir atölyede aldığı eğitim ve sonrasında Cam Ocağı Vakfı’ndaki çalışmalarıyla birlikte Aralık 2003’te kendi atölyesini kuruyor. Halen çalışmalarına Pera’daki atölyesinde devam ediyor. Ayrıca eserlerinin üretimini sergilenecekleri yerlerde yapmayı tercih ediyor. Bazen Murano’da, bazen ABD’de üretim yapıyor.

Eserleri Baksı Müzesi’nden Venedik Cam Haftası’na birçok yerde sergileniyor. Zamanının çoğunu İstanbul, New York ve Venedik üçgeninde geçiriyor.

Bu üç şehri de hem bizlerin hem de farelerin asla terk etmemesinden yola çıkarak Murano’da camdan fareler yapmaya başlamış pandemi öncesinde. Venedik Cam Haftası’nda bu çalışmaları sergilenmiş.

Türkiye’de ise Baksı Müzesi’nin 20’nci yılı için düzenlenen, 20 sanatçının işlerinin yer aldığı karma sergide camdan maskeleri sergilendi, maskelerin kullanıldıktan sonra atılmış halini, çevre kirliliğini eleştirdi.

Ayrıca pandemi döneminde sınırlı sayıda ürettiği cam dekoratif objelerini de online satışa geçirdi. Bir de atılmış şarap ve bira şişelerini geri dönüştürerek yaptığı bir bardak koleksiyonu var. New York’ta Melanie Coubet’nin Chelsea’deki galerisinde tasarımları satılıyor.

Ayrıca Foundrae adlı mücevher markasıyla birlikte yarı değerli taşlar ve camla yaptıkları takılar da Gwyneth Paltrow’un Goop adlı internet sitesinde satışa sunuluyor.