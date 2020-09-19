HERKES KENDİ ÇAPINDA BİRER FENOMEN

YouTube fenomenleri, TikTok fenomenleri, Instagram fenomenleri derken hayatımızda birden o kadar çok sayıda fenomen oldu ki artık hiçbiri, hatta ünlü hiç kimse fenomen etkisi yaratmıyor. Eskiden süperstarlar, popstarlar vardı hayatımızı etkileyen, şimdi ise yeni bir yıldız çıkmıyor, çünkü artık herkes kendi çapında birer fenomen. Doğrusu milyonlara ulaşmak artık çok da zor değil, ne de olsa artık herkes kendi kendine telefonundan istediği saatte yayın yapabiliyor, bir akıllı telefon, bazen de bir tripod ve ışığa bakıyor, o kadar kolay.

Son zamanlarda karantinaya girmesi gerekirken girmediği, ünlü isimlerle sataştığı ya da yasalara aykırı olmasına rağmen maymun aldığı haberleriyle gündeme gelen sözüm ona fenomenler var. Doğrusu hiçbirini tanımıyorum, tanımak istediğimi de zannetmiyorum.

Herkes fenomen olunca, fenomen olmanın da onları takip etmenin de tadı kaçtı.

NUSRET BOSTON’DA



Sosyal medya fenomenlerinden bahsedeceksek, bana göre en iyi örnek Nusret. Nusret sadece dünya çapında ünlü olmadı.



Hiçbir ünlüde böyle bir hayran kitlesi, heyecan fırtınası görmedim.











Ne Tarkan gelse, ne Brad Pitt gelse kadın-erkek, çoluk çocuk böyle heyecanlanır; bir fotoğraf uğruna sıraya girip bekler.

“Başta beni kabul etmeyenler, acımasızca eleştirenler de artık kabul ediyor, zaten görüp de etmeseler kendileri yalancı durumuna düşecekler” diyor Nusret.



Sadece Instagram’dan takip ederek bile görüyorsunuz, ne kadar çok çalıştığını.



O video’ları, fotoğrafları çekenlerin profesyonel bir ekip olduğunu sananlar var. Oysa Nusret ve o sırada yanında çalışanlardan kim varsa o çekiyor videoları, fotoğrafları. Nusret, Saltbae fanlarından bu kadar çok sevgi gördükçe Instagram’a bir kez daha şükrediyor, hikayesini kendi dilinden ve objektifinden tüm dünyaya anlatmasına araç olduğu için.



Nusret, bu hafta New York, Miami, Mikonos’tan sonra tam 21’inci restoranını açtı. Peki ama nerede? Öğrenci şehri Boston’da. Şimdiden önünde fotoğraf çektirenler, sıraya girenler var.



Pandemi sonrası üniversite kampüsleri açılır açılmaz nasıl bir izdiham olacağını tahmin etmek zor değil.



VALENTINO HADİSE’Sİ



Dünyaca ünlü markalar ünlü isimleri giydirdikleri zaman bunu basınla paylaşıyor.









Valentino’dan gelen son e-mail şaşırtıcıydı, tanıdık bir isim Hadise’nin Valentino giydiğini müjdeliyordu, birkaç fotoğrafla birlikte.

Tabii bu durumda dünya çapında 57 yıllık moda markasının yerel isimlere yönelmesinin ardında artık ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinden ekonomik olarak ümit kesilmesinin ve tabii İtalyan orijinli olmasına rağmen yedi yıl önce 858 milyon dolar’a Katarlılar’a satılan ve ‘Made in Italy’ etiketine rağmen artık bir Katar markası olan Valentino’nun Türkiye’yi ne kadar önemli bir pazar olarak gördüğü sonucunu da çıkarmak mümkün.