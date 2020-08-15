İSTANBUL MODA HAFTASI’NDA NELER DEĞİŞİYOR

Pandemi döneminde kendi kendini en çok eleştiren sektörlerden biri modaydı. Hızlı tüketime neden oldukları için moda tasarımcıları da, yöneticileri de, basını da rahatsızlıklarını bu süreçte bol bol dile getirdi.

Artık büyük modaevlerinin bile eskisi kadar çok koleksiyon hazırlayamayacağı konuşuldu.











Moda haftaları için uluslararası basının ve satın almacıların başta olmak üzere birçok kişinin New York, Londra, Milano ve Paris hatlarında seyahat etmesinin de artık geride kalacağı söylendi. Moda haftalarının da tıpkı çağdaş sanat fuarları gibi dijitalleşmesi gündeme geldi. Zaten moda haftalarını yerinde ‘front row’da takip edenlerin de aslında defileleri sosyal medyadan çevrim içi izleyenlerle aynı anda gördüğü gerçeği bir kez daha hatırlatıldı.

Bu durumda bu kadar seyahat yorgunluğuna da bu kadar gereksiz karbon izi bırakmaya da gerek yoktu.

Önce büyük moda evlerinden moda haftalarından çekildiklerini açıklayanlar oldu, daha sonra başta Londra Moda Haftası olmak üzere dijitale geçtiğini açıklayanlar...

Dijitale taşınıyor

Peki ama bizim İstanbul Moda Haftası’nda durum ne?

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un yeni sezonu tamamen dijital platformlarda gerçekleşecek.

MBFWI’ın 15’inci sezonunun tarihleri de resmi olarak açıklandı.

Etkinlik 12-16 Ekim tarihleri arasında, Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) desteğiyle uluslararası dijital platformlar üzerinden gerçekleşecek.

Tasarımcı markaları ve tasarımcılar www.mbfwistanbul.com adresinde konumlandırılacak olan sanal etkinlik alanında koleksiyonlarını dijital formatta sunacak.

Ayrıca sanal showroom’lar, paneller, Podcast’ler ve farklı disiplinleri bir araya getiren iş birlikleri etkinlik takviminde yer alacak.

“Moda endüstrisinin kurallarının global ölçekte tartışıldığı, önceliklerin-beklentilerin yeniden tanımlandığı ve alternatif moda haftası takvim ve içeriklerinin bir bir açıklandığı Covid-19 sonrası dönemde, ilk sezonundan beri aynı takvim içinde sunduğu kadın-erkek giyim koleksiyonlarının yanı sıra bu sezon cinsiyetsiz koleksiyonlara da kucak açıyor.

Değişimi, inovasyonu ve endüstrinin sürdürülebilirlik ekseninde geleceğini sahiplenen MBFWI, yeni sezonunda İlkbahar-Yaz 2021 sezonlarının yanı sıra Sonbahar-Kış 2020/21 sezonlarına da yer vererek hem sezon içi koleksiyonları son tüketiciyle buluşturan yaratıcı bir season-free platform işlevi görecek hem de her zaman olduğu gibi sektör profesyonellerinin gelecek sezon tasarımlarını keşfetmelerini sağlayacak. “Ayrıca farklı sezonlara yönelik tasarımları aynı koleksiyon çatısı altında sunmak isteyen tasarımcı markaları ve tasarımcılara da kapılarını açacak” diyor MBFWI organizasyon komitesi.

30’dan fazla tasarımcının katılacağı bu dijital etkinliğin defile çekimleri Galataport

ve Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek.

İstanbul’un kültürel ve tarihi zenginliklerini dijital moda haftası aracılığıyla eş zamanlı olarak global moda platformlarına taşınacak.

Son derece yerinde bir karar bu, moda haftamızın bu kadar hızlı bir şekilde değişime ayak uydurması sevindirici.