Tam 7 yıl önce İngiltere’de ‘The Cuckoo’s Calling’ adlı bir roman yayımlandı.

Bir dedektifin bir süpermodelin intiharını araştırmasının hikâyesi.

Yazarı, Robert Galbraith.

Galbraith’in ilk romanı olmasına rağmen eleştirmenlerden çok iyi not aldı, dili çok başarılı bulundu.

“Sofistike” diye okurlara tavsiye edildi.

Peki ama ilk üç ayda kaç adet sattı?

Sadece 449 adet.

Derken, Twitter’da bir gazeteciye bir tüyo gönderildi, Robert Galbraith, ‘Harry Potter’ serisinin yazarı JK Rowling’in takma adı diye.

Önce bu, sadece bir söylenti mi, yoksa gerçekten kitabı dünyanın en çok kazanan yazarı JK Rowling mi yazdı diye araştırıldı.

Sonunda JK Rowling itiraf etti, “Bu sırrı daha uzun süre saklamayı umuyordum, Galbraith adıyla yazmak beni rahatlattı, özgürleştirdi.”

JK Rowling, devlet yardımıyla zar zor geçinirken beş yıl içinde İngiltere’nin en zengin 12’nci kadını oldu, ‘Harry Potter’ kitapları sayesinde.

‘Forbes’a göre, 2007’de dünyanın en güçlü 48’inci ünlü ismi oldu.

Kitapları 65 dile çevrildi.

‘Harry Potter’ markası, filmleriyle birlikte 15 milyar dolar değerine ulaştı.

Üç ayda 449 adet satan kitabı ‘Harry Potter’ın yazarının yazdığı anlaşılınca kitabın sırf internette satışı yüzde 150 bin arttı.

Kitap kitapçılarda bulunamaz hale geldi.

Hatırlayalım, JK Rowling’in 400 milyon adet satan ‘Harry Potter’lardan sonra yazdığı ‘The Casual Vacancy’ hiç beğenilmedi, eleştirmenler tarafından acımasızca eleştirildi ama milyonlarca sattı.

10 yıl önce yazdı

Şimdi ise JK Rowling pandemi sürecinde bir kez daha gündemde.

Hayır, sadece doktor eşinden öğrendiği nefes egzersizleri ile koronavirüsü yendiğini açıklamasıyla ya da İngilizlerin ulusal sağlık sistemi NHS’e tam 1 milyon sterlin bağışlamasıyla da değil.

“Evlere kapanmış çocuklar veya bu zor garip zamanlarda okula giden çocuklar ücretsiz okuyabilsin diye Ickabog’u internetten ücretsiz yayımlamaya karar verdim” açıklamasıyla.

10 yıl önce yazdığı ve sonra araya giren başka işlerden ötürü rafa kaldırdığı Ickabog adlı, ‘her dönem geçerli temalar ve her ülkeye uyarlanabilir’ dediği peri masalı öyküsü bölüm bölüm 10 Temmuz’a kadar theickabog.com adlı internet sitesinde paylaşılacak.

Rowling, “Benim fikirlerim sizi kısıtlamasın, hayal gücünüzü serbest bırakın” diyerek çocuklara kitabın illüstrasyonunu yapmaları için de çağrıda bulundu.

Kitabın basılı halinin Kasım 2020’de kitapçılarda olması hedefleniyor.

Çocukların gönderdikleri resimlerden seçilenler bu kitapta yer alacak.

Üstelik Rowling, Harry Potter ile bağlantılı olmayan ilk çocuk kitabının gelirlerini ise Kovid-19’dan en fazla etkilenen gruplara yardım için bağışlayacak.

Art Basel panelinde Türkiye’den kim var?

19-26 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek Art Basel Online Viewing Rooms’a 35 ülkeden 280 galeri katılacak.

Malum, Art Basel dünyanın en saygın sanat fuarlarından biri.

Her yıl Basel, Miami ve Hong Kong’da gerçekleşen fuarın bu yıl Hong Kong ve Basel edisyonları pandemi nedeniyle iptal edilmek zorunda kalınca çevrimiçi yapılma kararı alındı.

Bugün ise Art Basel, Art Basel Miami direktörü Noah Horowitz moderatörlüğünde ‘Neden Şimdi Koleksiyon Yapılmalı?’ başlıklı çevrimiçi bir panel düzenliyor.

Panele dünyanın farklı yerlerinden dört büyük koleksiyoner katılıyor.

New York’taki heykel parkıyla tanıdığımız Jill Kraus, Peru’da Artus adlı sanat platformunun kurucusu Carlos Marsano, 163 milyon dolarlık Çin sanatı koleksiyonunu Hong Kong’daki M+ Müzesi’ne bağışlayan ve tam 8 yıl önce İstanbul’da tanıştığım İsviçreli Dr. Uli Sigg ve kısa süre önce New York’taki New Museum’un mütevelli heyetine katılmasıyla gurur duyduğumuz, SAHA Derneği’nin kurucusu Füsun Eczacıbaşı.

ABD, Peru, İsviçre ve Türkiye’den önde gelen dört koleksiyoner, kriz döneminde koleksiyonerlerin sanatçılara ve sanat kurumlarına görevlerini konuşacak.

Zoom ve Facebook Live üzerinden canlı yayınlanacak panel bugün Türkiye saatiyle 18.00’de.