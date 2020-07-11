KINAMAK MI, LİNÇ ETMEK Mİ

Deniz Bulutsuz-Ozan Güven olayında en başından beri “Şiddetin bahanesi yok. Kimse kimsenin kariyerini bitiremiyor, kimse kimseyi rezil de edemiyor, kariyeri

bitiren de rezil eden de insanın ta kendisi” diyorum.



Kadın sorunlarını gündeme getiren birçok dergi ise bu konuda nedense sessiz kalmaya devam ediyor, bunu anlamak mümkün değil.



Ama unutmamak gereken bir şey var, Güven’in ya da bir başkasının tüm hayatını, kariyerini silmeye çalışmak gereksiz, davranışlarını kınasak da.

Özellikle de şu anda yargıda devam eden bir süreç varken ve tabii iki kişinin özel hayatında olan bir şey hakkında kimsenin her şeyi bilmesi mümkün değilken.



Oyuncular, senaristler birlikleri elbette sektörlerindeki bir ismi kınayabilir, davranışına kayıtsız kalamayacaklarını belirtebilir ama bu demek değildir ki bundan sonra bu kişiye iş verilmesin diye açık çağrılar yapılabilir...













İşte o zaman linç devreye giriyor ve hiçbirimizin yaptığının fiziksel şiddetten pek de farkı kalmıyor. Bu da sosyal ve psikolojik şiddet sonuçta. Her ne olursa olsun, amaç yapılan hatayı anlatmak, hatayı yapanı iyileştirmek, iyiye teş-vik etmek olmalı, linç ederek daha da kötüye sürüklemek değil.

Üstelik şöyle bir etrafımıza bakalım, kaç yakın arkadaşımızın, kaç iş arkadaşımızın şimdiye kadar hayatında yapmış olduğu her davranışı onaylıyoruz ki...



Elbette karşımızdakinin, hatta bazen en yakınımızdakinin onaylamadığımız, acımasızca eleştirdiğimiz ve hatta cezasını çekmesini istediğimiz şeyler olabilir.

Ama bu ceza ne olursa olsun şiddet olmamalı, yoksa cezalandıranla cezalandırılan arasında bir fark kalmıyor.



BERGÜZAR’IN ÖZ GÜVENİ













Uzun yıllardır kadınlara dayatılan kusursuz vücut artık yerini kendi vücudunu sevme, pozitif vücut akımlarına bırakıyor.

Hiç tanımadığımız bir influencer’ın bile bol photoshop’lu görselleri ortaya çıkınca nasıl olumsuz tepki alıyorsa, Bergüzar Korel gibi doğal haliyle, kendisiyle barışık görüntülerini paylaşanlar da beğeni üstüne beğeni alıyor. Günlerdir oyuncunun Instagram hesabından bikinili fotoğraflarını paylaşarak kiloları hakkında yazdığı, gazetecilere atıfta bulunarak “Sizleri yormak istemedim” notuyla paylaştığı kendi haberini konuşuyoruz.

Korel’in öz güveni elbette övgüye değer. Ama keşke Bergüzar Korel gibi dönemin ruhunu iyi yakalayan, kadın hakları konusunda cesurca konuşan biri sadece bikinili fotoğraflarıyla değil, gündemde olan kadına şiddet konularında da sessiz kalmamasıyla bu kadar konuşulsaydı.