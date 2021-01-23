İstanbul’un önde gelen restoranlarından Sunset, tam iki yıl önce 25’inci yılını Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’ndan çıkan ‘Sunset Grill&Bar Cookbook’ adlı kitapla kutladı.

Evet, dünyanın birçok yerinde 25’inci yılını ve hatta daha nice yıllarını kutlayan restoranlar var. İstanbul, her

alanda olduğu gibi yeme-içmede de başka hiçbir şehre benzemiyor, Hakkasan’dan Ristorante Italia di Massimo Bottura’ya kadar dünyanın birçok önde gelen restoranını yaşatmadı.

Hatta Massimo Bottura’yı ‘En İyi 50 Restoran’ listesinde birinci olduğu yıl harcadı.

Bir restoran her yerde başarılı olabilir ama İstanbul’da başarılı olmak için sadece iyi yemek ve ambiyans da yetmiyor, yıllar içinde bunu anladık. Geçtiğimiz yıl bir de bunun üstüne pandemi geldi, halen restoranlar kapalı. İşte şimdi bu durumda Sunset, yemek kitabını yeniden satışa çıkardığını duyuruyor.

Elde edilen tüm gelirin çalışanlarına aktarılacağının altını çizerek.

Glastonbury de iptal edildi

İngiltere’de geçtiğimiz yıl 24-28 Haziran’da 50’nci yılını kutlayacak olan efsane müzik festivali Glastonbury’nin organizatörleri uzun süre festivali ertelemek istemedi.

Ama mart sonu Kendrick Lamar, Taylor Swift, Paul McCartney, Diana Ross, Dua Lipa, Pet Shop Boys gibi isimlerin sahneye çıkacağı duyurulan Glastonbury 2020’yi iptal etme kararı aldıklarını açıkladılar.

Bu durumda geçtiğimiz yıl için biletlerini çok önceden satın alan binlerce kişinin biletleri gelecek yılki festivalde geçerli olacaktı.

Haziran sonunda gerçekleşmesi planlanan etkinliklerin bile aylar önceden ertelenmesi düşündürücüydü tabii.

Özellikle de yaza her şeyin geçeceğini umut ettiğimiz günlerde. Ama tabii Glastonbury organizatörleri bu durumu şöyle açıklamıştı: “Festivalin ön hazırlıklarını yapmak için ekibimizin sağlığını riske atamayız.”

E, bu da tabii geçerli bir neden.

Şimdi ise Glastonbury’den bir son dakika haberi, Glastonbury 2021 de iptal edildi.

Yine aynı şartlar geçerli olacak, 2021 için bilet alanların hakları korunacak.

Bir yaz festivalinin, global bir müzik festivalinin daha şimdiden iptal edilmesi her ne kadar yerinde bir karar olsa da, üzücü.

Hem sektör çalışanları için hem de konserlere, festivallere gitmeyi özleyen kitle için.

İtalyan müze aşı merkezi oldu

Kim derdi ki bir gün müzeler de aşı merkezleri haline gelecek?

Covid-19 öncesi asla düşünemeyeceğimiz bu durum ne yazık ki gerçek oldu.

İtalya’daki The Castello di Rivoli çağdaş sanat galerilerini aşı merkezleri haline getirdi. Pilot uygulama martta başlayacak. Müze direktörü Carolyn Christov-Bakargiev, müzenin üçüncü katının tamamen bu amaç için ayrıldığını, birinci ve ikinci katlarda ise müze programının, sergilerin devam edeceğini açıkladı. Hatta aşı sırasında bekleyenler için İsviçreli sanatçı Claudia Comte de özel bir ses enstalasyonu hazırlıyor.