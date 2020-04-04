Çoğumuz çok zor da kabul etsek, sonunda durumun ciddiyetini anlayabildik. Martı evde geçirdiğimiz gibi nisan ayını da evlerimizde geçirmemiz gerektiğinin artık farkındayız. Hatta Mayısta da aynı şekilde devam etmemiz gerektiğini tahmin ediyoruz. Elbette, bu durumdan en çok etkilenenlerin başında turizm, yeme-içme ve eğlence sektörü geliyor. Önceki akşam YouTube’da Cüneyt Özdemir’in Şeyma Subaşı’yla konuşmasını izlerken, durumun ciddiyetini geç fark ettiğini kabul eden Subaşı, günlerdir evde olduğunu ama temmuzda İbiza’da bol partili hayatına devam edeceğini anlattı.

Özdemir defalarca hayatın bu kadar kısa sürede eskisi gibi olmayacağını tekrarlarken, Şeyma ısrarlıydı, uçaklar kalktığı sürece, kulüpler açıldığı sürece gençler eğlenmeye devam edecek. Evet, sokağa çıkmaya başladığımızda yapılacak harcamalar ve tatillerle hayattan rövanş almak isteyenlerin olacağına inananlar var.

Ama ne kadar büyük bir servete sahip olursanız olun yine de evlerinize kapanmak zorunda kaldığınız ve sahip olduklarınızdan ve işinizden bile çok sağlığınızı düşündüğünüz, sevdikleriniz hastanedeyken doktor bile olsanız yanlarına bile gidemediğiniz böyle bir dönemden hiç ders almadan çıkmak mümkün mü? Bunun için ancak çok bilgisiz ve yüzeysel olmanız gerekir. Elbette, restoranların, otellerin, havayollarının yaşaması çok önemli ve elbette müdavim ya da müşteri olarak elimizden gelen desteği vereceğiz. Ama bu demek değil ki, korona sonrası (KS) hayat hiçbir şey olmamış gibi olsun. İşte o ancak İbiza’da olur.

Evden Alaçatı Ot Festivali

Nisan ayının ilk haftasında İstanbul’da kiminle konuşsanız Alaçatı’ya gidiyordu son yıllarda... Alaçatı Ot Festivali ile yaz sezonunu erken açmak için. Eskiden İzmirliler’in sayfiyesiydi Alaçatı. Bir de rüzgarı sayesinde sörfçüler biliyordu değerini. Malum, Babylon Alaçatı’nın açılışıyla İstanbullular da Çeşme’yi keşfetti. İstanbul’un tanınmış işletmecileri de Çeşme’de mekan açtı, iş dünyasından birçok isim

Alaçatı’ya otel yatırımı yaptı. Hatta Alaçatı’da bir ara kalabalık nedeniyle sokakta yürümek bile imkansız hale geldi. Sonra o abartılı coşku geçti, eğlence, Hacı Memiş ve Kemalpaşa’ya kaydıkça daha iyi oldu. Bu yıl ise pandemi nedeniyle iptal edilen Alaçatı Ot Festivali evden hazırlanacak video’larla yapılacak.

Alaçatı Turizm Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, 10-12 Nisan’da mutfağa girecek Alaçatılı şefler, kendi tarifleriyle yemek pişirecek ve birer dakikalık video’lar hazırlayıp, derneğin sosyal medya hesaplarında paylaşacak.