Pandemiden en çok etkilenen sektörlerden biri de moda oldu. Artık eskisi kadar hızlı tüketim yapılmayacağı, büyük modaevlerinin bile eskisi kadar çok koleksiyon hazırlayamayacağı konuşuldu. Moda haftaları için uluslararası basının ve satın almacıların başta olmak üzere birçok kişinin New York, Londra, Milano ve Paris hatlarında seyahat etmesinin de artık geride kalacağı söylendi. Moda haftalarının da tıpkı çağdaş sanat fuarları gibi dijitalleşmesi gündeme geldi, ki bu İstanbul için zaten uzun zamandır gündemdeydi.

Ne zaman, hangi adreste?

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul (MBFWI) 15’inci sezonunu İHKİB’in organizasyonu ve Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) desteği ile tamamen dijital platformlarda gerçekleştirecek. Peki ama ne zaman, hangi adreste? 12-16 Ekim tarihlerinde, www.mbfwistanbul.com adresinde. İşte moda haftasıyla ilgili bilmeniz gerekenler...

- MBFWI, cinsiyetsiz ve sezonsuz olacak. Tam 30 defile gerçekleşecek. Sanal showroom’lar, paneller, Podcast’ler ve farklı disiplinleri bir araya getiren iş birlikleri de etkinlik takviminde yer alacak.

u Defile ve lookbook çekimleri Galataport, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Lookbook çekimlerini Emre Doğru, Emre Güven ve Erdi Doğan yaptı.

- Ağustos ayında gerçekleşen defile ve lookbook çekimleri sırasında Murathan Özbek, MBFWI 15’inci sezon belgeselini çekti.

- MBFWI kapsamında bu sezon Mercedes-Benz, Özlem Süer’in kariyerinde 30’uncu yılını kutlayacağı İlkbahar/Yaz 2021 koleksiyonu defilesini ‘Mercedes-Benz presents Özlem Süer’ ismiyle 14 Ekim Çarşamba günü saat

20.30’da sunuyor.

- Koleksiyonlarını sergileyecek diğer tasarımcılar ve markalar: Belma Özdemir, Ceren Ocak, Cihan Nacar, Çiğdem Akın, Emre Erdemoğlu, Gökhan Yavaş, Hakaan Yıldırım, KarmaMehmet Emiroğlu, Engin Ekinci, Seydullah Yılmaz, Kith&Kin, Mercedes-Benz presents Özlem Süer, Mehtap Elaidi, Meltem Özbek, Mert Erkan, MİİN by Kadir Kılıç, Murat Aytulum, Museum Of Fine ClothingEda Güngör, Natalie Kolyozyan, Nedo by Nedret Taciroğlu, New Gen, Nihan Peker, Niyazi Erdoğan, Özgür Masur, Özlem Kaya, Raşit Bağzıbağlı, Simay Bülbül, Sudi Etuz, T.A.G.G.Gökay Gündoğdu, Tuba Ergin, Tuvanam ve Y Plus by Yakup Biçer.

- MBFWI’nin Olivia Palermo, Amy Julliette Lefévre, Tamara Kalinic, Leonie Hanne ve Veronica Ferraro gibi uluslararası influencer’lar ile iş birlikleri de olacak.

- İlk defa moda yayıncılığında global ölçekte lider iki marka olan Vogue Runway ve Business of Fashion ile özel iş birliğine imza atılıyor. Türk tasarımcılar ve tasarımcı markaları bu platformlarda yer alacaklar.

- Etkinliğin ticari ayağında JOOR aracılığıyla Türk tasarımcıların koleksiyonları uluslararası satın alma sorumlularıyla buluşacak.

- Moda haftası için moda fotoğrafçısı Koray Birand yönetmenliğinde bir tanıtım filmi de çekildi. Filmde dünyaca ünlü markaların podyumlarında yürüyen başarılı Türk model Öykü Baştaş’ın yanı sıra Ece Bıçak, Esin Bıçak, Efe Sorarlı, Ege Aydınız ve Özge Bilici yer alıyor.

- Katılımcı tasarımcı ve konukların yer alacağı canlı yayınlar Fişekhane’de kurulacak olan stüdyodan gerçekleştirilecek.

- Moda dünyasında çok önemsenen ‘ön sıra’ ayrıcalığına dijital MBFWI ile herkes ulaşabiliyor olacak, moda haftası demokratikleşecek.