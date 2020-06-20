NE YAPSALAR OLMUYOR

Tam 5.5 ay önce, 8 Ocak akşamı Harry ve Meghan, İngiliz Kraliyet Ailesi’nden ayrılıp, finansal bağımsızlıkları için çalışacakları ve zamanlarını İngiltere ile Kuzey Amerika arasında geçirecekleri duyurusunu, Sussex Royal Instagram hesabında paylaştı.



Bu kararı çok cesur ve romantik bulanlar kadar şımarık ve saygısız bulanlar da oldu. Özellikle de paylaşımdan kısa bir süre sonra, Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Instagram kullanıcılarının bile bu karardan Kraliçe’den daha önce haberi olduğu ortaya çıkınca...



Aşkı uğruna prenslikten vazgeçebilen Harry’yi özgürlüğü seçtiği için kutlayanlar, “Eşini korumak için bunu yaptı” diyenler, durumu tamamen Meghan’ın başarısı olarak ilan edenler, hatta yılların Prens Harry’sini ‘Meghan’ın kocası’ diyerek küçümseyenler, #Megxit’i başlatanlar, “Prenses Diana küçük oğluyla bu kararından dolayı gurur duyardı” diye konuşanlar, “Prens Harry annesi Diana’nın intikamını babası Prens Charles’tan ve Kraliçe Elizabeth’ten aldı” diyenler bir tarafta...













Kraliçe yasağı...



Diğer tarafta ise “Prenses Diana en zor günlerinde bile Kraliçe’ye ve Kraliyet Ailesi’ne saygılıydı, Harry’nin bu kararını asla onaylamazdı” diyenler, “94 yaşında babaanneye Kraliçe olsa da olmasa da bu yapılır mı?” diye soranlar, İngiliz halkının vergileriyle yapılan kraliyet düğününün, ev dekorasyonunun, güvenliğin vs. masrafını geri isteyenler, herkes kendinde olmayanı istiyor, prens-prenses olmanın hayalini kuranlar varken bir anda prensliği bırakabiliyor diye üzülenler, “Düşes Kate’in doğum günü öncesinde bunu yaparak rol çalmaya çalışıyorlar” diyenler, Pierce Morgan gibi “Meghan önce kendi ailesini, öz babasını dışladı, sonra eski arkadaşlarının çoğunu hayatından çıkardı, Prens Harry ile Prens William’ın arasını açtı, sonra da Prens Harry’yi tamamen ailesinden kopardı” diyenler...

En büyük merak konusu da Harry ve Meghan’ın bundan sonra hayatlarına nasıl devam edeceği, finansal bağımsızlıklarını nasıl kazanacaklarıydı.

Kısa sürede ortaya çıktı, Harry ve Meghan, ticari faaliyetleri için ‘Sussex Royal’ markasını ve hatta birçok ürünü önceden tescil ettirmişti. Ancak Kraliçe II. Elizabeth, aileden ayrıldıkları için ‘Royal’ sıfatını kullanmalarını yasakladı.

Başvuruları reddedildi

Kanada’dan Los Angeles’a taşınan Harry ve Meghan, bu durumda yeni bir kimlikle kamuoyunun karşısına çıkmak zorunda kaldı ve oğulları Archie’nin isminden ilham alarak Yunanca ‘eylem’ anlamına gelen ‘Archewell’ adını verdikleri kâr amacı gütmeyen bir yardım vakfı kurmaya karar verdiler.



Harry ve Meghan’ın vakfın kuruluşu için yaptıkları başvuru, bu hafta Amerikan Patent ve Ticari Marka Enstitüsü tarafından reddedildi, gerekli kağıtların imzalanmamış olması, vakfın etkinliklerinin belirsizliği ve gerekli ödemelerin yapılmadığı gerekçesiyle...

Bir vakıf kuruluşunu bile ellerine yüzlerine bulaştırarak bir kez daha belli ettiler, çok acil iyi danışmanlara ihtiyaçları olduğunu!

Yoksa kaçtıkları magazin basınına ve İngiliz kamuoyuna daha çok olumsuz malzeme vermeleri kaçınılmaz.