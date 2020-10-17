NEDEN YETERİNCE İZLENMEDİ

Bu hafta gündemde Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul (MBFWI) vardı. Cinsiyetsiz ve sezonsuz bir dijital moda haftamız var artık. 12-16 Ekim’de tam

30 defile gerçekleşti.

Sanal showroom’lar, paneller, podcast’ler ve farklı disiplinleri bir araya getiren iş birlikleri de etkinlik takviminde yer aldı. Doğrusu bu kadar zor şartlar altında çok iyi hazırlanılmıştı moda haftamıza.

Peki ama neden YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanan defileleri, panelleri çok sayıda kişi izlemedi? “İyi duyurulmadığı için” deyip geçmek mümkün değil.

Çünkü Türkiye’de gayet iyi duyuruldu.

Evet, yurt dışında daha iyi duyurulabilirdi ama yine de unutmamak lazım uluslararası tanıtım için de global influencer’larla iş birliklerinden tanıtım filmlerine büyük çalışmalar yapıldı. Ama bu bile yeterli olmadı.

Peki ama neden?

Çünkü marttan itibaren hayatımızın çoğu bilgisayar, tablet ya da telefon ekranına bakarak geçiyor. Artık işimizin tamamını çevrim içi yapıyoruz, sevdiklerimizle sosyalleşmemizin bile önemli bir bölümü ekranlar sayesinde oluyor.

Evet, bir yanda hâlâ Türkiye’de Covid-19 yokmuş gibi yaşayan bir kitle var, onlar pandemi öncesi hayatlarına geri dönmüş durumda.

Ama bir yandan da dünyayı takip eden ve aslında içinde bulunulan çaresiz durumun 2021’de devam edeceğini, 2022’den önce normalleşmenin pek de mümkün olmayacağı öngörülerini kabul eden bir kesim var.

İşte bu kesimin artık konsantrasyonu çok düşük, ekran başında bir konuya odaklanacak sabırları kalmadı. Daha boş şeyler izleyip kafa dağıtmak peşinde çoğunluk, moda dünyasındaki sorunları, olumlu olumsuz gelişmeleri izlemek bile ağır geliyor. Defilelerin bile büyük ilgi çekmemesi ise ilginç. Satın almacılar, moda basını ve hatta moda tasarımı ya da yönetimi okuyan öğrenciler bile takip etmiyor demek ki.

Ama unutmamak lazım, YouTube dengeleri farklı, YouTube’da izlenmek için gerekenlerle gerçek hayat her zaman örtüşmüyor.

Tabii bir de moda haftalarının en çok önemsenen konusu, defilelerde ön sırada oturmakken, şimdi herkesin aynı anda izleyebileceği içerik herkese eskisi kadar cazip gelmiyor.

Ne de olsa biz görmeyi ama daha çok da görünmeyi seviyoruz.

Gastronomi ve moda iş birliği

Tüm etkinlikler arasında en çok ilgimi çekenlerden biri de moda haftasını tasarım ve gastronomi iş birliğinde kutlayan House of Brothers oldu. Tasarımcı Özlem Kaya’nın duruşu ve koleksiyonundan yola çıkarak bir menü oluşturan şef Melih Demirel, eski geleneksel tatları yenilikçi bir şekilde sundu. İki yaratıcı dünyanın bir araya gelip ortaya çıkardığı menüyü ve moda haftasını kutlayan ikili, menünün tadımı için kısıtlı sayıda kişiyi akşam yemeğinde ağırladı.

Başrolde İstanbul var

Moda haftasında tasarımlardan ve mankenlerden bile daha etkileyici olan ise İstanbul’un güzelliği oldu. İster istemez her şeyden rol çalıyor tabii. Emre Doğru, Emre Güven ve Erdi Doğan’ın ağustos ayında yaptığı defile ve lookbook çekimleri Galataport ve Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Üstelik defile ve lookbook çekimleri sırasında Murathan Özbek, MBFWI 15’inci sezon belgeselini, moda fotoğrafçısı Koray Birand ise bir tanıtım filmi çekti. Katılımcı tasarımcı ve konukların yer aldığı canlı yayınlar ise Fişekhane’de kurulan stüdyoda gerçekleşti.