Londra, Paris, Berlin gibi birçok metropol yeniden karantinaya girdi. Bizde ise şimdilik saat 22.00 kısıtlaması başladı. Bir yanda saat kısıtlamasını çok gereksiz bulanlar var, bir yanda “İyi ki yapıldı” diyenler...

Evet, gece hayatını özlüyoruz ama bu pandemi sürecinde hem kendimizi hem de sevdiklerimizi korumak için özlemekle yetinmeliyiz.

Şimdi sosyal mesafenin korunabildiği, uzun öğle yemekleri yükselişte... Sofraya geç oturulup, öyle bir saatte hemen yiyip de kalkmadan, uzun uzun sohbet edilen yemekler, pandemi sürecinde hem restoranların ayakta kalmasında hem de ruh sağlığının korunmasında etkili.

Tabii bir de işin doğru beslenme tarafı var.

İş saatlerinde öğle yemeğine vakit ayırmak ne kadar zorsa, masa başında çalışırken bir tostla ya da salatayla geçiştirmek mümkünken, şimdi öğle yemeğinde daha sağlıklı besleniliyor.

Akşam yemek saatini öne çekip, hatta bazen tamamen geçiştirip, ister istemez sağlıklı beslenme uzmanlarının söylediklerine uyum gösteriliyor.

Formula 1 yeniden Türkiye’de!

Hiç tartışmasız, Formula 1 ülkelerin tanıtımı için önemli... Normal zamanlarda turizm için büyük bir gelir kaynağı...

İstanbul’un Formula 1’in 2020 takvimine eklenmesi de işte bu yüzden çok sevindirici bir gelişme. Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020, dokuz yıl aradan sonra 13-15 Kasım’da Intercity İstanbul Park’a dönüyor.

Türkiye daha önce 2005-2011 yılları arasında Formula 1’e ev sahipliği yapmıştı.

Evet, yarışı yerinde izlemek kolay değil. Araçlar vızır vızır geçiyor, izlerken bile başınız dönüyor.

Tabii gürültü de cabası, kulaklıklar bile vız geliyor ama otomobil sporları meraklıları bu yarışları izlemek için dünyanın bir ucundan bir ucuna gidiyor, gidemeyenler de ekran başında nefeslerini tutup izliyor.

Yarışlar kadar partileriyle de ünlü Formula 1. Hatta İstanbul’da ilk yıllarında Selim Hamamcıoğlu’nun Kız Kulesi’nde düzenlediği Racing Fever Party’ler de dünya çapında ses getiriyordu.

Tabii dünyanın hiçbir yerinde Kız Kulesi kadar etkileyici bir mekan yok.

Biliyoruz, bu yıl pandemi nedeniyle şanssız bir yıl. Formula 1 İstanbul’da izleyicisiz ve partisiz gerçekleşecek. Umuyoruz, tüm dünyadan milyonlarca seyircisi bulunan, yapıldığı ülkelerin tanıtımına ve turizmine büyük katkı sağlayan dünyanın en önemli motor sporları organizasyonu Formula 1’in Türkiye ayağı bundan sonra hep devam eder.

Kadın tasarımcılardan Mor Çatı’ya destek

Kadına yönelik şiddet konusunda mücadele eden Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, bu yıl 30’uncu kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Bunun için Mor Çatı gönüllüsü Deniz Marşan’ın çağrısıyla 10 tasarımcı kadın bir araya geldi.

Ayşe Deniz Yeğin, Deniz Marşan/Direct Message, Dilara Fındıkoğlu, Eda Güngör/Museum of Fine Clothing, Mehtap Elaidi, Meltem Özbek, Özlem Ahıakın, Simay Bülbül, Şansım Adalı/Sudi Etuz ve Zeynep Tosun tasarımlarıyla 10 farklı tişört üretildi.

Tişörtlerin tanıtımına destek olmak için Başak Dizer, Cemre Ebuzziya, Didem Soydan ve Ezgi Mola gibi birçok ünlü isim tasarımları giydi. Mor Çatı’ya destek olmak için bu tişörtleri Mor Çatı internet sitesi, HepsiBurada ve Morhipo’dan satın almak mümkün.