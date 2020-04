Shakıra felsefe eğitimi alıyor, peki ya siz

Evde kaldığımız bugünlerde çoğumuz ‘Hangi filmi, diziyi izlesek, hangi kitabı okusak?’ diye düşünürken ve konsantrasyon sorunu yaşarken, bu süreci bir de son derece verimli geçirenler var. Yeni bir dil öğrenmeye başlayanlar, kod yazma kurslarına katılanlar derken, şimdi de Shakira, Pennsylvania Üniversitesi’nde dört haftalık ‘Antik Çağ’da felsefe’ derslerini başarıyla tamamladığını belgesiyle açıkladı Twitter’da...



“Çocuklar uyuduktan sonra bu derse saatlerimi verdim, ama çok eğlenceliydi” diye de ekledi.



Şarkılarıyla, danslarıyla tanıdığımız Shakira, Antik Çağ’da felsefe okuyarak kendini geliştirmeye çalışırken, insan ister istemez soruyor, “Peki ben kendimi geliştirmek için ne yaptım bu süreçte?” diye.İşte FOMO (Fear of missing out) böyle bir şey... Türkçe’si sürekli bir şeyleri kaçırmaktan, geride kalmaktan korkmak. Bu da ne demek oluyor? Her şeyi takip etmek için kendinizi hırpalıyorsunuz. Duramıyorsunuz, çünkü FOMO sizi nerede olursanız olun takip ediyor. Evlere de kapansanız insan doğasında her zaman var, asla bitmiyor, sadece şekil değiştiriyor.

Kadın ve erkek moda haftaları birleşiyor

Londra Erkek Moda Haftası, eskiden kadın moda haftasının son gününde gerçekleşirdi. Son altı sezonsa, dört günlük ayrı bir moda haftasına dönüşmüş durumdaydı.

Erkeklerin modaya olan ilgisinin ne kadar arttığının da bir göstergesiydi bu. Başında “İstanbul zaten moda başkenti” diyecek kadar İstanbul’a sık sık gidip gelen, GQ dergisinin efsane yayın yönetmeni Dylan Jones’un olduğu Londra Erkek Moda Haftası için “Bu gidişle kadın moda haftaları kadar uzun sürecek ve kapsamlı olacak” deniliyordu pandemi öncesinde. Şimdi ise haziranda gerçekleşmesi planlanan moda haftasının salgın nedeniyle bu sezon dijital ve cinsiyetsiz gerçekleşeceğini açıkladı İngiliz Moda Konseyi.

Bu da demek oluyor ki, artık kadın ve erkek tasarımlarını aynı takvimde, New York, Milano, Londra, Paris arasında mekik dokumadan görebileceğiz.

Tabii koleksiyonlar yetişirse...

23 Nisan’ımızı güzelleştirdiler



Milliyet’in Bedri Baykam imzalı 23 Nisan kapağı: Devir, iş birlikleri devri... Sanatçıların gazetelerle iş birliği yapması da çok değerli. Milliyet’in Bedri Baykam imzalı 23 Nisan kapağı harikaydı.









THY’nin 23 Nisan uçuşu: TK 1920 sayılı Türk Hava Yolları uçağının Ankara semalarında uçuş rotasıyla Türkiye bayrağını çizmesini, Flightradar24’te

heyecanla izledik. Gökyüzünde uçaklara hasret kaldığımız bugünlerde THY’nin bu uçuşu daha da anlamlıydı.