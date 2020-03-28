TIME DERGİSİ NEDEN BİR ŞEFİ KAPAK YAPAR

Korona günlerinde Time dergisinin son sayısının kapağında bir bilim insanı değil; Michelin yıldızlı bir şef var. Adı Jose Andres, İspanyol

asıllı Amerikalı... New York’tan Kaliforniya’ya kadar, ABD’de tam 30 restoranı var.

2010’da World Central Kitchen adlı bir oluşum başlatıyor. Deprem, sel ve kasırga gibi doğal afetlerde ihtiyaç sahiplerine taze ve sıcak yemek sağlayabilmek için...

2017’de Maria kasırgası sırasında Puerto Rico’da 4 milyon tabak yemek dağıtıyor. Şimdiye kadar tam 13 ülkede, 45 bin gönüllüyle birlikte 15 milyon kişiye yemek sağlıyor. Hatta bu nedenle 2019 yılında ‘Nobel Barış Ödülü’ne bile aday oluyor.

Şimdi ise Time’ın kapağında olmasının nedeni bu pandemi sırasında yine her yere koşması... Oakland’da demirleyen Grand Princess yolcu gemisinin karantinadaki yolcularına ve mürettebatına yemek pişiriyor. Bununla da yetinmiyor, mekanlar kapatılınca restoranlarını ihtiyaç sahiplerine hizmete açıyor, yeme-içme sektöründe işsiz kalanların kayıplarını engellemek için de çalışıyor. 50 yaşındaki iki Michelin yıldızlı şefin hedefi, duvarları indirip yemek masalarını daha da uzatmak... “Ünlü şefleri, dernekleri, vakıfları, tedarikçileri ve sponsorları nasıl organize ettiğini görünce, aş evi kültürünün doğduğu topraklarda, tam da bu dönemde neleri başaramadığımız aklıma geliyor ve içim burkuluyor” diyor sevdiğimiz şef Didem Şenol...

Haksız mı?

Yeni ikili: Nusret ve Dr. Mehmet Öz

Herkesin canlı yayın yaptığı korona günlerinde izlediğim en iyi yayındı Nusret Gökçe’nin Dr. Mehmet Öz’le Instagram’daki söyleşisi... Önce Türkçe, sonra İngilizce yaptılar söyleşiyi, 45 bin kişi canlı yayında izledi. Türkçe yayında Nusret daha rahattı, İngilizce yayında Dr. Öz. Korona günlerinde merak ettiklerimizi konuştular, Dr. Öz, ısrarla sıraladı, “Spor, uyku, sağlıklı yemek ve beyninize iyi bakmak önemli” diye... Hayır, seksten bahsetmedi bu kez. “Panik olmayın, tedbirli davranın, kendinizi izole edin ve tabii ellerinizi sık sık yıkayın” dedi, cerrahların ellerini yıkama şeklini, asıl önemli olanın parmak uçları olduğunu ve ‘Turkish twist’i uygulamalı gösterdi.

Aralıklı oruç yöntemini Hugh Jackman’dan öğrendiğini ve çok faydasını gördüğünü de anlattı.

Nusret ise ailesinde kendisinden başka kimse spor yapmazken, 25 yıldır düzenli spor yaptığını paylaştı.

Nusret ve Mehmet Öz’ü izlerken ikisinin de dünya çapında insanlar olmalarının sebebini bir kez daha anlıyorsunuz. İyi ki bu yayını yaptılar, çok iyi bir ikili oldular!

Pazartesi günü Nusret, ‘Dr. Oz Show’da, haftaya perşembeyse tekrar Instagram’da birlikte canlı yayın yapacaklar. Kaçırmamakta fayda var!