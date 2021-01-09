‘Yazılı basın bitecek mi?’ tartışmaları uzun yıllardır yapılıyor, ama son zamanlarda görüyoruz ki teknoloji milyarderleri bile yazılı basına yatırım yapıyor.

Bakınız, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un Washington Post gazetesini, Salesforce’un kurucusu Marc Benioff ve eşi Lynne Benioff’un Time dergisini satın alması.

Salesforce’un kurusucu Marc Benioff, Time dergisine 190 milyon dolar öderken, esas yatırımını güvenilirliğe yaptığını söylüyor.

Şimdi ise 18-25 Ocak tarihli Time dergisinin kapağı yayımlandı. Kapakta Biontech’in Almanya’da yaşayan Türk kurucuları Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci var. Türeci-Şahin çifti olağanüstü başarılarıyla birçok gazete ve dergiye kapak oldu, Financial Times tarafından ‘Yılın İnsanları’ seçildi. Ama Time dergisinin ‘Aşı devrimi’ spotuyla yayınlanan kapağının bir önemli özelliği daha var. Çünkü yazar Walter Isaacson imzasını taşıyor. Isaacson’u hatırlayalım.

Steve Jobs, biyografisini yazdırabilmek için yazar Walter Isaacson’un peşinden tam beş yıl koşmuş. Isaacson’u ilk kez 2004 yılında aramış. Her seferinde aynı cevabı almış: “Senin hayatını yazmak için daha çok erken. Önce emekli ol, 10-20 yıl sonra bakarız.”

Ama Jobs ısrarla “Ama ben iyi bir konu olurum” demiş. Daha önce Benjamin Franklin, Henry Kissinger ve Leonardo da Vinci gibi isimlerin biyografilerini yazan Walter Isaacson ise o sırada Albert Einstein’ın biyografisini bitirmek üzereymiş.

Belli ki ön yargıya kapılmış, Jobs’ı, kendisini tarihi değiştirmiş büyük isimlerle bir görüyor diye yadırgamış. Tam beş yıl sonra, 2009’da Jobs’ın eşi Laurene Powell Jobs, “Steve hakkında kitap yazacaksan şimdi yazmalısın” demiş Isaacson’a. Sonra da Steve Jobs’ın 2004’te yazara “Kitabımı yazar mısın?” dediğinde ilk kanser ameliyatını geçirdiğini ve artık hastalığının ilerlediğini anlatmış. Isaacson ise Jobs’a tek bir soru sormuş bunun üzerine, “Kitabı neden benim yazmamı istiyorsun?”, o da “Çünkü insanları konuşturmakta iyisin” cevabını vermiş.

Jobs, kendisi hakkında söyleneceklerden korkmamış, kitabı basılmadan önce okumak da istememiş, kapak fotoğrafı dışında hiçbir şeye karışmamış. Isaacson, beş yıllık uğraş sonrasında tarih yazan başka bir adamın hayatını yazma şansına sahip olmuş. İşte şimdi Steve Jobs’u yıllarca peşinden koşturan, sadece tarih yazan insanların hayatını yazan Walter Isaacson imzasıyla Time dergisinin kapağında Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci.

Bravo!

Global bir marka sosyal medyayla vedalaştı

Uzun zamandır gündemde değilken, son zamanlarda yeniden popüler olan bir moda markası Bottega Veneta.

Geçtiğimiz hafta ani bir kararla sosyal medya hesaplarını sildi.

Global bir moda markası için sosyal medya bu kadar önemliyken, influencer pazarlaması günümüzde bu kadar yoğun kullanılırken, bu karar sadece moda endüstrisinde değil, tüm markalar arasında şaşkınlıkla karşılandı. Bir yandan “Bu bir pazarlama taktiği, yeni bir sosyal medya stratejisiyle dönecekler” diyenler oldu, bir yandan kreatif direktör Daniel Lee’nin sosyal medyadan uzak durmasına bağlanıldı bu karar. Tabii bu karara rağmen markanın ‘influencer’ iş birliklerine devam edip etmeyeceği de uzun uzun tartışıldı.

Marka konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Ama son yapılan araştırmalarda ‘influencer’ pazarlamasına yapılan yatırımların yüzde 50’sinin aslında boşa gittiği, çünkü takipçi sayılarının gerçeği yansıtmadığı ve tabii her markayla çalışan ‘influencer’ların artık güvenilirliğinin kalmaması bunda etkili oldu. Bu durumda global bir markanın tam da en yükselişte olduğu günlerde sosyal medyadan uzaklaşması aslında çok da şaşırtıcı değil.