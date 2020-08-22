Tohum Otizm Vakfı’ndan dijital destek

Otizmli çocukların ve ailelelerinin ne kadar büyük bir mücadele verdiklerine hepimiz şahit olduk.

Ne yazık ki yaşanan kötü olaylarla bir anda gözlerimizi açtılar; sadece bizim değil, karar mercilerinin de...

Keşke kötü olaylar yaşanmadan da otizmli miniklerin karşılaştıkları sorunların ve tabii eğitim sistemimizdeki açıkların farkında olabilseydik.

Türkiye’de otizmli çocukların eğitim bile alamayacağı hâlâ düşünülebilirken, dünyada otizmli minikler büyük buluşlara imza atıyor.

Türkiye’de ise Tohum Otizm Vakfı, 2003 yılından beri otizmli çocukların erken tanı ve eğitim yoluyla topluma kazandırılması, otizmli çocuklar ve ailelerinin eğitim ve sağlık hizmetlerinden eşit fırsatla yararlanabilmesi için çalışıyor.

15 yılda 282 bin 855 otizmli çocuk ve ailenin hayatında fark yaratan çalışmalara imza attılar.

Vakıf, kurduğu Özel Tohum Otizm Vakfı Özel Eğitim Okulu’yla otizmli miniklerin eğitimi konusunda örnek bir model oluştururken, 33 devlet okuluna da öğretmen eğitimi, müfredat ve materyal desteği sağladı.

Türkiye’de 55 bin çocuğu otizm taramasından geçiren vakıf, otizmin erken tanısı, tedavisi ve destek konusunda uygulamalar geliştirmeye ve eğitim sağlamaya devam ediyor.

Bugün her 68 çocuktan birinde görülen otizm, erken tanı ve yoğun özel eğitim gerektiriyor.

Tohum Otizm Vakfı, tam 13 yıldır düzenlediği Alışveriş Festivali’yle de otizmli minikler için yürüttüğü projelere destek olmaya çağırıyor.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Tohum Otizm Vakfı Alışveriş Festivali bu yıl ilk kez dijital ortama taşınıyor.

15 Eylül-15 Ekim tarihlerinde Trendyol’da gerçekleşecek çevrimiçi festivalde birçok marka otizmli bireyler yararına bir araya gelecek.

Festival kapsamında elde edilen gelirin tamamı ise otizm alanında yürütülen projelere ve eğitim bursuna ihtiyaç duyan otizmli çocuklara aktarılacak.











Sepette iyilik

Tohum Otizm Vakfı Alışveriş Festivali sayesinde Trendyol’un tüm STK’lara ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak için başlattığı Sepette İyilik Hareketi’nden de haberdar oldum.

E-ticaret platformu, açtığı özel butikle STK’lara destek oluyor.

Ayrıca STK’ların bağış kabul ettikleri linkleri de paylaşıyor.

Bu zorlu dönemde STK’lara destek olmak daha da önemli.



Talihsiz açıklamalar unutulur mu?



Elbette sevdiğimiz arkadaşlarımıza toz kondurmak istemiyoruz, elbette iyi günde kötü günde onlara destek olacağız.



Ama tabii bu demek değil ki, yargıya intikal etmiş bir konuda Halit Ergenç gibi kendi varsayımlarımızla “Mutlaka orada bir şey olmuştur” diye kamuoyuna açıklama yapabiliriz.



Bu açıklamadan hemen sonra gelen özür, ağızdan bir kez çıkan sözü hafifletebilir mi?



Hiç sanmıyorum.