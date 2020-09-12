Türkiye’nin gastronomi üslerinden biri oldu Urla. Tabii bunda şef restoranlarının açılması ve çoğalmasının etkisi çok. Öncülerden biri restorancı bir aileden gelen, İzmir’in meşhur Pizza Venedik’i ve Venedik Catering’in de başındaki şef Osman Sezener’in Od Urla’sıydı.

Zeytin ağaçlarıyla dolu bir bahçede, yüksek tavanlı tamamen cam, son derece şık bir restoran Od Urla. Sadece odun fırınlı geniş açık mutfakta pişen şahane yemekler değil, el yapımı tabaklar ve şık sunumlar da, Od Urla’nın enerjisi de etkileyici. Sırf bunun için bile gidilir, ama önümüzdeki hafta Urla’ya gitmek için başka bir neden daha var: Urla Caz ve Gastronomi Festivali.

Ünlü şefler ve caz ustaları, 14-20 Eylül tarihleri arasında, Urla Caz ve Gastronomi Festivali için bir araya gelecek.

Festival, Urla’nın açık hava mekanlarında gerçekleşecek ve tam dört gün sürecek.

Gastronomi buluşmalarının ilki, Kösem Urla’da, açılış yemeği Köstem Zeytinyağı Müzesi Polima Restoran’da Ahmet Güzelyağdöken, Fehmi Samancı ve Tolga Kamiloğlu tarafından hazırlanacak. Aynı gün Önder Focan Quartet Patlıcan Projesi müzede müzik ve yemek eşleşmesi deneyimi yaşatacak.

Perşembe günü ise Od Urla’da yerel lezzetler deneyimlenecek, sonrasında Hiç Restoran’da tadım ve akşam sinemasının ardından, şef Pınar Taşdemir’in hazırlayacağı ve gelirinin tamamının Koruncuk Vakfı’na bağışlanacağı ‘İyilik Masası Yemeği’ için Kepler Mahfel’de bir araya gelinecek. Urla Caz ve Gastronomi Festivali’nde üç gün boyunca Sultanlar Vadisi’nde gerçekleşecek olan konserlerde, Kenan Doğulu, Fatih Erkoç, Bülent Ortaçgil, Jehan Barbur, İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions, Elif Çağlar, Aylin Aslım gibi birçok sanatçı sahneye çıkacak. Ayrıca, konser alanında pop-up restoran kurulacak.

Sultanlar Vadisi’nde, etkinlik için özel olarak kurulacak açık mutfakta, misafir şeflerin yaratıcı menüleri de tadılacak.

Gitmişken diğer popüler Urla mekanları Vino Locale ve bu yaz açılan şef restoranı Teruar Urla’yı da görmeden dönmeyin.

Fişekhane’de açık hava konserleri başlıyor

İstanbul’un yeni bir kültür sanat ve yaşam merkezi var: Büyükyalı Fişekhane. İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin açılış konseri ‘Kolaj’a ev sahipliği yapan Büyükyalı Fişekhane, eylülde birçok açık hava konseri ve tiyatro gösterisiyle dikkat çekiyor. Bu akşam Jehan Barbur, 17 Eylül’de Bülent Ortaçgil, 19 Eylül’de Birsen Tezer ve 26 Eylül’de Ceylan Ertem burada sahneye çıkacak. Ayrıca 18 Eylül’de Latife Tekin’in romanından uyarlanan ve 2017’den beri kapalı gişe sahnelenen ‘Sevgili Arsız Ölüm-Dirmit’, 20 Eylül’de ‘Çizmeli Kedi’ çocuk oyunu ve 25 Eylül’de kadrosunda birbirinden yetenekli genç ve ödüllü tiyatrocuların yer aldığı ‘İstila!’ da tiyatroseverlerin kaçırmaması gereken oyunlar arasında.

Hatırlatalım, Büyükyalı Fişekhane’deki Taş Meydan’da gerçekleştirilen konserler ve oyunlar, yeni normalleşme tedbirleri kapsamında düzenleniyor. Konserde oturma düzeni sosyal mesafe kuralına uygun şekilde yapılıyor.