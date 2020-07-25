Yabancı restoranların Türkiye yatırımı

Her alanda olduğu gibi yeme-içmede de başka hiçbir şehre, ülkeye benzemiyoruz. Hakkasan’dan Ristorante Italia di Massimo Bottura’ya dünyanın birçok önde gelen restoranını yaşatmadık. Hatta Massimo Bottura’yı ‘En İyi 50 Restoran’ listesinde birinci olduğu yıl harcadık. Bir mekan her yerde başarılı olabilir ama bizde başarılı olmak için sadece iyi yemek ve ambiyans da yetmiyor, yıllar içinde bunu anladık. Merkezi lokasyon, görme-görünmeye uygun ortam da önemli tabii ama yeterli değil, bizim dinamiklerimiz farklı ve çok hızlı değişiyor, yabancıların buna adapte olması çok zor.

İşte o yüzden her an yeni restoranların açıldığı ve çoğunun daha ilk yılını bile tamamlayamadan kapandığı, birçok uluslararası önemli markanın başarılı olamadığı gerçeğine rağmen, pandemi döneminde yabancı bir restoran grubunun Türkiye’ye yatırım yapması sevindirici.











Moskova orijinli Novikov restoranı, 20 Temmuz itibarıyla Türkiye’de ilk kez Yalıkavak Marina’da açıldı. Miami, Londra, İbiza, Sardinya Adası ve Doha’dan sonra. Özellikle Londra seyahatlerinde Türkiye’den gidenlerin çok tercih ettiği restoranın İtalyan ve Japon mutfağıyla öne çıkan iki ayrı bölümü var.

20 kişilik VIP odalarının da olduğu mekan, Bodrum’da şimdilik sadece deniz ürünleri ve suşi menüsüyle hizmet veriyor, yakında İtalyan mutfağı da sunacak.

Novikov, sezonu geç açsa da hedef ekim sonuna kadar açık kalmak ve tabii daha sonra İstanbul’a da gelmek. Umalım bu şartlar altında planları gerçekleşsin.

Nobu’nun ikinci denemesi



Hatırlarsınız, bundan tam altı yıl önce Nobu Matsuhisa ile Robert de Niro’nun sahibi olduğu Nobu; New York, Londra, Milano, Monte Carlo, Moskova, Tokyo, Miami, Malibu, Las Vegas, Cape Town, Dubai’den sonra Bodrum’da açılmıştı. Hatta o zaman Nobu’nun İstanbul Edition

Hotel’de açılacağı da konuşuluyordu.

Ancak daha sonra otelin kapanmasıyla ve iki yıllık Nobu Bodrum macerasından sonra yerini Zuma’ya bırakmasıyla Türkiye’den çekilmişti. Şimdi ise Nobu ile ilgili sevindirici bir haber, 2021 Şubat ayında Süzer Plaza içerisindeki The Ritz-Carlton İstanbul’da açılacak.











Yeme-içme sektörüne destek

Kabul etmek lazım, pandemi nedeniyle en çok zarar görenlerden biri de yeme-içme sektörü. Gastronomi yazarı Cemre Torun, zor günler yaşayan yeme-içme sektörüne destek olmak amacıyla İstanbul’un 100’ün üzerinde restoranından tarifleri ve şehrin lezzetini hatırlatan yazıları ‘Restoranlar Evde’ adlı kitapta bir araya getirdi.

Kitaptan elde edilen tüm gelir, restoran çalışanları yararına kullanılacak.

Gelirin aktarılacağı ihtiyaç sahipleri ise sektörün temsilcisi TURYİD (Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği) tarafından belirlenecek.