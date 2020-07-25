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25.07.2020 - 13:04 |

Çağla Demir: Umarım yeni sezonda ekranlarda olurum

Oyuncu Çağla Demir, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. İş için tatilden döndüğünü belirten oyuncu, bayram döneminde tekrar tatile çıkıp ailesinin yanına gideceğini söyledi.

Çağla Demir: Umarım yeni sezonda ekranlarda olurum
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Yeni sezon ve projeleriyle ilgili açıklamalar yapan Çağla Demir, "Kara Sevda dizisi gibi uzun soluklu bir proje olsun istiyorum. Bu yüzden gelen teklifleri ince eleyip sık dokuyorum. Uzun soluklu, güzel proje ile umarım tekrar yeni sezonda ekranlarda olurum. Şu anda gerçekten gelen teklifler var, görüşmelerimiz devam ediyor. Ancak şu aşamada netleşen bir durum yok" açıklamasında bulundu.

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