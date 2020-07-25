Çağla Demir: Umarım yeni sezonda ekranlarda olurum

Yeni sezon ve projeleriyle ilgili açıklamalar yapan Çağla Demir, "Kara Sevda dizisi gibi uzun soluklu bir proje olsun istiyorum. Bu yüzden gelen teklifleri ince eleyip sık dokuyorum. Uzun soluklu, güzel proje ile umarım tekrar yeni sezonda ekranlarda olurum. Şu anda gerçekten gelen teklifler var, görüşmelerimiz devam ediyor. Ancak şu aşamada netleşen bir durum yok" açıklamasında bulundu.