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07.07.2020 - 09:17 | | UMUT ÜNVER

Çağla Şıkel'den Ozan Güven cevabı

Manken Çağla Şıkel, önceki gün köpeği Tarçın ile Etiler’deki bir veterinere girerken görüntülendi.

Çağla Şıkel'den Ozan Güven cevabı
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Çağla Şıkel, "Evdeydik ve köpeğim birden kustu, ne oldu anlamadım. Toprak falan mı yedi? Bahçede oturuyorduk, kusunca panikledim, veterinere geldim" dedi.

Ozan Güven’in sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiaları hatırlatılan Şıkel, "Şahısların kim olduğu, ünlü olup olmadığı beni hiç ilgilendirmiyor. Yarın bir gün ağabeyim olsa da fark etmez. Sonuna kadar 'Şiddete hayır' diyoruz. Kadın, doğaya, çocuğa, hayvana, her türlü şiddete 'sonuna kadar hayır' diyoruz. Bunun için de adalet istiyoruz" şeklinde konuştu.

Ünlü model, yakın zamanda tatil için Bodrum'a gideceğini söyledi. 

Magazin Haberleri Bülteni (7 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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