Can Feda filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Can Feda filmi kaç yılında nerede çekildi?

Can Feda filmi konusu ve oyuncu kadrosu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bu akşam ekrana gelecek olan Can Feda filminin başrollerinde Kerem Bürsin, Burak Özçivit, Melike İpek Yalova, Süleyman Karaahmet, Sabahttin Yakut gibi isimler yer alıyor.

Can Feda filmi dünyanın en tehlikeli bölgelerinden birinde 7 yıldır süren iç savaşın içine Türk Ordusu hiçbir müttefik olmadan giriş yapar. İşte Can Feda filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

CAN FEDA FİLMİ KONUSU

Dünyanın en tehlikeli bölgelerinden birinde 7 yıldır iç savaş hüküm sürmektedir. Türk ordusu yanında hiçbir müttefik devlet olmadan bölgeye giriş yapar. Bölgede görevliler arasında Yüzbaşı Alparslan'ın komutasındaki 6 kişilik Özel Kuvvetler timi de vardır. Tim, aralarına katılan Yüzbaşı Pilot Onur ile birlikte Türk ordusuna karşı kurulan büyük bir tuzağı ortaya çıkarır. Tuzağı bozmak için zorlu şartlarda vatan millet uğruna teröristlere karşı yaşam savaşı veren tim için asıl sınav, vicdanını kaybetmeyip insan kalmayı başarabilmektir.

CAN FEDA FİLMİ OYUNCU KADROSU

Senaryosunu Zafer Külünk’ün yazdığı, yönetmenliğini ise M. Çağatay Tosun’un üstlendiği Can Feda, bir milli mücadele hikayesini anlatıyor. Kerem Bürsin ile Burak Özçivit de filmde vatan için mücadele eden iki askere hayat veriyor. İkiliye kadroda; Melike İpek Yalova, Süleyman Karaahmet ve Sabahattin Yakut eşlik ediyor.

CAN FEDA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Aksiyon sahnelerinin ağırlıklı olduğu filmin çekimleri Türkiye'nin birçok yerinde gerçekleştirildi. Farklı birçok ilde çekimleri gerçekleştirilen film, çekimleri Eskişehir’de başladı. Filmin çekimleri sırasında Bilecik sınırları içinde yer alan Zemzemiye Köyü’ne de gidildi. Ayrıca Suriye’deki bir Türkmen köyü olarak filmde sunulan köy, çatışma sahnelerine de ev sahipliği yaptı. Can Feda filminin son çekim yeri ise İstanbul’du. İstanbul’da 3. Havalimanı’nın inşaatının sürdüğü bölgede yapılan çekimler bir hayli zorlu şartlarda gerçekleştirildi.