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01.07.2020 - 21:02 |

Can Feda filmi nerede çekildi? İşte Can Feda filmi konusu ve oyuncuları

2017 yılında Eskişehir, Bilecik ve İstanbul'da çekimleri gerçekleştirilen Can Feda filmi, bu akşam bir kez daha izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Büyük bir merakla beklenen filmle ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. İşte Can Feda filmi oyuncuları ve konusu ile ilgili ayrıntılar...

Can Feda filmi nerede çekildi? İşte Can Feda filmi konusu ve oyuncuları
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6 Nisan 2018 Tarihinde vizyona giren, aksiyon - savaş filmi olan Can Feda filmi bu akşam ATV'de ekrana gelecek. Can Feda filmini daha önce izlemeyenler, film hakkında araıa geçti. Peki Can Feda filminin konusu nedir* Can Feda oyuncuları kimler? İşte Can Feda filmi hakkında merak edilenler...

CAN FEDA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Can Feda filminin konusu, Dünyanın en tehlikeli bölgelerinden birinde 7 yıldır iç savaş hüküm sürmektedir. Türk ordusu yanında hiçbir müttefik devlet olmadan bölgeye giriş yapar. Bölgede görevliler arasında Yüzbaşı Alparslan'ın komutasındaki 6 kişilik Özel Kuvvetler timi de vardır. Tim, aralarına katılan Yüzbaşı Pilot Onur ile birlikte Türk ordusuna karşı kurulan büyük bir tuzağı ortaya çıkarır. Tuzağı bozmak için zorlu şartlarda vatan millet uğruna teröristlere karşı yaşam savaşı veren tim için asıl sınav, vicdanını kaybetmeyip insan kalmayı başarabilmektir.

CAN FEDA OYUNCULARI KİMLER?

Kerem Bürsin
Burak Özçivit
Melike İpek Yalova

    Magazin Haberleri Bülteni (1 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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