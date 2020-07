Can Feda filmi nerede çekildi? İşte Can Feda filmi konusu ve oyuncuları

6 Nisan 2018 Tarihinde vizyona giren, aksiyon - savaş filmi olan Can Feda filmi bu akşam ATV'de ekrana gelecek. Can Feda filmini daha önce izlemeyenler, film hakkında araıa geçti. Peki Can Feda filminin konusu nedir* Can Feda oyuncuları kimler? İşte Can Feda filmi hakkında merak edilenler...



CAN FEDA FİLMİ KONUSU NEDİR?



Can Feda filminin konusu, Dünyanın en tehlikeli bölgelerinden birinde 7 yıldır iç savaş hüküm sürmektedir. Türk ordusu yanında hiçbir müttefik devlet olmadan bölgeye giriş yapar. Bölgede görevliler arasında Yüzbaşı Alparslan'ın komutasındaki 6 kişilik Özel Kuvvetler timi de vardır. Tim, aralarına katılan Yüzbaşı Pilot Onur ile birlikte Türk ordusuna karşı kurulan büyük bir tuzağı ortaya çıkarır. Tuzağı bozmak için zorlu şartlarda vatan millet uğruna teröristlere karşı yaşam savaşı veren tim için asıl sınav, vicdanını kaybetmeyip insan kalmayı başarabilmektir.

CAN FEDA OYUNCULARI KİMLER?

Kerem Bürsin

Burak Özçivit

Melike İpek Yalova