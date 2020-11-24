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24.11.2020 - 07:57 |

Caner Yıldırım: Suç ortağım halinden memnun

Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile evli olan Caner Yıldırım, geçtiğimiz yıl aralık ayında kızı Aylin Mavi'yi kucağına almıştı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Yıldırım, kızını mermer zeminin üzerinde tek eli ile tutmaya çalıştığı bir videoyu "Suç ortağım da halinden pek memnun" notu ile paylaştı.

Caner Yıldırım: Suç ortağım halinden memnun
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2019 yılında nikah masasına oturan Gamze Erçel ile reklamcı Caner Yıldırım, aynı sene aralık ayında bebekleri Aylin Mavi'yi kucaklarına almıştı.

Erçel ile mutlu bir evlilik sürdüren Yıldırım, geçtiğimiz gün Instagram hesabından kızı ile bir video paylaştı. Gönderide, Caner Yıldırım'ın kızını mermer zeminin üzerinde tek eliyle tutmaya çalıştığı görülüyor. Yıldırım, eşi aniden içeri girince de Aylin Mavi'ye kitap okuyormuş gibi yapıyor.

Caner Yıldırım, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen bu videoyu "Ya Caner ya Caner' tepkisi bu videoda bulunamadı. Suç ortağım da halinden pek memnun" notuyla yayınladı.

Caner Yıldırım: Suç ortağım halinden memnun

Magazin Haberleri Bülteni (24 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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