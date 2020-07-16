16.07.2020 - 07:00 | | EMRAH AKÇAAY
Canseven kazandı
‘Survivor 2020’nin büyük finali önceki akşam Karaköy’deki Galataport İstanbul’da gerçekleşti.
‘Survivor 2020’nin büyük finali önceki akşam Karaköy’deki Galataport İstanbul’da gerçekleşti. Acun Ilıcalı’nın sunumuyla renklenen final gecesinde Barış Murat Yağcı ve Cemal Can Canseven kıyasıya yarıştı. Canseven, halk oylamasıyla şampiyon oldu. Program öncesi yemek yiyen ekibe Brezilyalı ünlü model Adriana Lima’nın eski eşi basketbolcu Marko Jaric de eşlik etti.