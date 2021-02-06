Cansu Tosun: Ben de çok özledim

Instagram hesabından hayranlarına seslenen Cansu Tosun, şan ve dans dersi aldığını açıkladı.

33 yaşındaki oyuncu, "Haklısınız. 'Ne zaman tekrar seni izleyeceğiz?' diye soruyorsunuz. Ben de çok özledim, inanın. Bu aralar kamptayım; bir şan, bir dans dersi. Bebeğim de artık yedi aylık olduğu için tekrar yenilenmek ve şarj olmak istedim. Doğru zamanda, doğru projede kavuşuruz inşallah yine yeniden. Unutmayın hayat bize ne yaşatırsa bu da geçecek. Korona'sız günler de gelecek" ifadelerini kullandı.