Cansu Tosun kimdir, kaç yaşında? Cansu Tosun biyografisi

Cansu Tosun kimdir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Almanya doğumlu olan dizi oyuncusu Cansu Tosun, Oyunculuğun yanı sıra Almnanya'da 13 yıl Bale eğitimi aldıktan sonra fotomodellik yaptı. Türkiye'de oyunculuk kariyerine TRT 1'de başlayan Cansu Tosun, 2012 yılında Kanal D ekranında yayınlanan Kayıp Şehir adlı dizide Zehra karakterine hayat verdi. Peki Cansu Tosun kimdir?

CANSU TOSUN KİMDİR?

Cansu Dicle Tosun (d. 26 Ocak 1988, Nürnberg) Almanya doğumlu Türk dizi oyuncusu.

Cansu Tosun, 1988 yılında Almanya'da doğdu. Alman Operası'nda 13 yıl bale eğitimi aldı ve profesyonel fotomodellik yaptı. Almanya'da aynı Zaman'da Ticaret okulunu bitirdi. Türkiye'de oyunculuk hayatına TRT 1 kanalında başladı. 2011 - 2012 (39 bölüm) yıllarda yayımlanan Küçük Hanımefendi adlı dizide Başrol karakteri Neriman ile tanındı. 2012 yılında Kanal D de yayınlanan Kayıp Şehir dizisinde Zehra karakterini canlandırdı. Daha sonra oyuncu 2013 yılında başlayan Refik Halit Karay'ın 1954 tarihli Bugünün Saraylısı adlı romanından esinlenilen dizide başrol karakteri Ayşen'ı canlandırdı, Star Tv'de yayınlanan Göç Zamanı isimli dizide oynadı. Günümüzde ise Fox Tv'de yayınlanan Familya dizisinde Hare Bilgiç karakterini oynamaktadır.