Cansu Tosun set amiri oldu

'Çukur' dizisinde 'Vartolu Sadettin' karakteriyle ekranlarda boy gösteren Erkan Kolçak Köstendil ile meslektaşı Cansu Tosun, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Oğulları Marsel’e hamile olan ve doğum yapmasına günler kalan Cansu Tosun, dizi projesinde kamera arkasındaki ekipte yer alıyor. Sürekli sette senaryo ve rejiyle meşgul olan Cansu Tosun dizinin çekimlerinin yakında biteceğini müjdeledi.