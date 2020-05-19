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19.05.2020 - 07:33 |

Cansu Tosun set amiri oldu

Bülent Şakrak, yeğeni Erkan Kolçak Köstendil ile karantinada bir dizi projesine el atmış, evinin bir bölümünü stüdyoya çevirmişti.

Cansu Tosun set amiri oldu
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'Çukur' dizisinde 'Vartolu Sadettin' karakteriyle ekranlarda boy gösteren Erkan Kolçak Köstendil ile meslektaşı Cansu Tosun, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Oğulları Marsel’e hamile olan ve doğum yapmasına günler kalan Cansu Tosun, dizi projesinde kamera arkasındaki ekipte yer alıyor. Sürekli sette senaryo ve rejiyle meşgul olan Cansu Tosun dizinin çekimlerinin yakında biteceğini müjdeledi.

Demet Evgar'dan 'Seher Vakti' performansıKarantina günlerini Manisa'da ailesinin yanında geçiren Demet Evgar, ukulelesiyle Barış Manço'nun 'Seher Vakti' adlı parçasını seslendirdi. Güzel oyuncu bu anları takipçileriyle paylaştı.
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Cadde Yazarları

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