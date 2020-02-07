Cansu Tosun yeni imajı ile New York'ta

Cansu Tosun, rol aldığı Afganistan yapımı ‘I Am You’ filmi için Roma’nın ardından bu kez New York’taydı. Avrupa prömiyerini 14’üncü Roma Film Festivali’nde yapan film, ABD vizyonu öncesi New York’ta gerçekleşen galayla sinemaseverlerle buluştu.

Luc Besson’un son filmi ‘Anna’nın ardından ‘I Am You’ ile kariyerindeki uluslararası yolculuğuna devam eden Güzel oyuncu, yeni imajıyla kırmızı halıda dikkatleri üzerine çekti. Canlandırdığı rolün onun için farklı bir zorluk olduğunu söyleyen Tosun, bir aktris olarak kendisine unutulmaz bir deneyim kattığını dile getirdi.

Mültecilik meselesini merkezine yerleştiren ‘I Am You’, yakında Türkiye’de de vizyona girecek.