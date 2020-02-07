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07.02.2020 - 15:28 |

Cansu Tosun yeni imajı ile New York'ta

Sonia Nassery Cole’un yönettiği ‘I Am You’ filmi Avrupa prömiyerinin ardından ABD’de vizyona giriyor. Oyuncu kadrosunda yer alan Cansu Tosun, dün akşam filmin New York galasına katıldı. Uluslararası alanda kariyer yolculuğuna devam eden Tosun, büyük heyecan yaşarken ördürdüğü saçlarıyla dikkat çekti.

Cansu Tosun yeni imajı ile New York'ta

Cansu Tosun, rol aldığı Afganistan yapımı ‘I Am You’ filmi için Roma’nın ardından bu kez New York’taydı. Avrupa prömiyerini 14’üncü Roma Film Festivali’nde yapan film, ABD vizyonu öncesi New York’ta gerçekleşen galayla sinemaseverlerle buluştu.

Luc Besson’un son filmi ‘Anna’nın ardından ‘I Am You’ ile kariyerindeki uluslararası yolculuğuna devam eden Güzel oyuncu, yeni imajıyla kırmızı halıda dikkatleri üzerine çekti. Canlandırdığı rolün onun için farklı bir zorluk olduğunu söyleyen Tosun, bir aktris olarak kendisine unutulmaz bir deneyim kattığını dile getirdi.

Mültecilik meselesini merkezine yerleştiren ‘I Am You’, yakında Türkiye’de de vizyona girecek.

Cansu Tosun yeni imajı ile New Yorkta

7 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteniİşte magazin dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri...
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