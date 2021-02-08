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08.02.2021 - 14:04 |

Cansu Tosun'dan anne-oÄŸul pozu

GeÃ§tiÄŸimiz temmuz ayÄ±nda Marsel'i kucaÄŸÄ±na alan oyuncu Cansu Tosun, oÄŸlu ile yeni pozunu paylaÅŸtÄ±.

Cansu Tosun'dan anne-oÄŸul pozu
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2018'deÂ evlenen Cansu Tosun-Erkan KolÃ§ak KÃ¶stendil Ã§ifti, geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l temmuz ayÄ±nda Marsel'i kucaklarÄ±na alarak ilk kez anne-babalÄ±k duygusunu yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±.

Sosyal medya hesabÄ±nÄ± aktif kullanan Tosun, paylaÅŸÄ±mlarÄ±na bir yenisini daha ekledi.Â 33 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu Tosun, oÄŸlu Marsel ile birlikte Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ± takipÃ§ileriyle paylaÅŸtÄ±.

Anne-oÄŸul pozuna, "SanatÃ§Ä±m" notunu dÃ¼ÅŸen Tosun'un paylaÅŸÄ±mlarÄ± kÄ±sa sÃ¼rede takipÃ§ilerinden yoÄŸun ilgi gÃ¶rdÃ¼.Â

Cansu Tosundan anne-oÄŸul pozu

    Magazin Haberleri Bülteni (8 Åžubat 2021)Ä°ÅŸte magazin gündeminin öne çÄ±kan baÅŸlÄ±klarÄ±;
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    Cadde YazarlarÄ±

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