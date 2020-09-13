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13.09.2020 - 00:14 |

Çatı Katı Aşk 10. son bölüm full izle... 11. yeni bölüm fragmanı yayınlan mı?

Çatı Katı Aşk 10. bölüm dün akşam ekranlara geldi. Son bölümde ekip yalıdan kaçış planı yaptı. Bu plan çiftleri birbirlerine biraz daha yaklaştırdı.

Çatı Katı Aşk 10. son bölüm full izle... 11. yeni bölüm fragmanı yayınlan mı?
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Çatı Katı Aşk 10. bölüm dün akşam yayınlandı. Son bölümde yine Yalıya sıkışıp kalan Ateş, Ayşen, Demir ve Yasemin kafa kafaya verip bir kaçış planı hazırladı. Diğer taraftan Yılmaz ailesinde ise karmaşa vardı. Celal bir kadın savaşının ortasında kaldı.

ÇATI KATI AŞK SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çatı Katı Aşk 11. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bir kaç gün içinde yeni bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.

Çatı Katı Aşk 10. son bölüm full izle... 11. yeni bölüm fragmanı yayınlan mı

Magazin Haberleri Bülteni (12 Eylül 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları:
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