Çatı Katı Aşk 10. son bölüm full izle... 11. yeni bölüm fragmanı yayınlan mı?

Çatı Katı Aşk 10. bölüm dün akşam yayınlandı. Son bölümde yine Yalıya sıkışıp kalan Ateş, Ayşen, Demir ve Yasemin kafa kafaya verip bir kaçış planı hazırladı. Diğer taraftan Yılmaz ailesinde ise karmaşa vardı. Celal bir kadın savaşının ortasında kaldı.

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YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çatı Katı Aşk 11. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bir kaç gün içinde yeni bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.