Çatı Katı Aşk 15. son bölüm full izle... 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çatı Katı Aşk 15. bölümü dün akşam seyircisi ile buluştu. Son bölümde Şirin'e bir arkadaşından telefon geldi. Kendi yerine pansuman yapması için bir yere gitmesini istedi. Şirin mecbur kaldı ve söylenen yere gitmeye karar verdi. Gideceği sırada Ateş ile karşılaştı. Ateş, başını bir belaya sokmaması için onu arabasıyla söylenen adrese götürdü. Bu sırada yanlarına yanaşan minibüsten kötü görünümlü birileri indi. Silah zoruyla onları başka bir adrese götürüldüler. Bu adreste ise, bir mafya babası vurulmuş bir şekilde yatmaktaydı. Ateş ve Şirin, mecburen mafya babasını ameliyat etti fakat, işler birden terse döndü.

ÇATI KATI AŞK 16 FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çatı Katı Aşk 16. bölüm fragmanı henüz yayınlanmış değil. Fragmanın bugün ya da yarın yayınlanması bekleniyor.