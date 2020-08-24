Çatı Katı Aşk 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Çatı Katı Aşk'ta erik dalı...

Kısa sürede büyük bir ilgi gören Çatı Katı Aşk dizisi, 8. yeni bölüm fragmanı yayımlandı. İlgiyle izlenen dizinin 7. yeni bölümde Yasemin’in imdadına Demir yetişti ve bu flaş gelişme büyük heyecan yaratmıştı. Peki



ÇATI KATI AŞK 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yaşadıkları özel andan sonra Ayşen’in daha fazla duygularını inkar edemeyeceğini düşünen Ateş artık Ayşen’le yaşayacakları ilişkinin önünde hiçbir engel kalmadığına emindir ancak Ayşen için işler daha da karmaşık hale gelmiştir. Ateş’e aşık olduğunu kabul etmesine rağmen bildiği gerçekler yüzünden ailesi ve Ateş arasında kalan Ayşen hayatının en zor kararını vermek üzeredir.



Diğer yandan Demir’in itirafı sonrası Yasemin söylediği yalanların altında ezilmekte ve daha fazla bu oyuna devam etmek istememektedir. Üstelik Ateş ve Ayşen’in yakınlaşması Yasemin’in Ateş’e olan güveninin sarsılmasına neden olur. Evsiz kalmamak için kabul ettiği bu oyunda artık tek başına kaldığını düşünen Yasemin’in imdadına Demir yetişir.

ÇATI KATI AŞK 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI