Çekimler bitti

Ömür Özdemir’in aynı adlı kitabından beyazperdeye uyarlanan ‘Fazla Şaapma’ filminin çekimleri tamamlandı. Fulya Modus Otel’de bir araya gelen yapımın ekibi, “Projeyi tamamladık. Çok heyecanlıyız. Montaj serüveni sonrasında, 17 Nisan’da seyircimizle buluşacağız” şeklinde konuştu. Özdemir’in senaryosunu kaleme aldığı, aynı zamanda başrol oynadığı yapımın kadrosunda, Hakan Meriçliler, Yaşar Uzer ve Ayhan Taş gibi isimler yer alıyor.