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13.01.2021 - 13:08 |

Cem Özer 20 yıl sonra tekrar radyoda

Cem Özer, yakın dostu Ercüment Vural ile birlikte geçtiğimiz günlerde Metropol İstanbul’da objektiflere takıldı.

Cem Özer 20 yıl sonra tekrar radyoda
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AVM içerisinde kurulan radyoda yakın arkadaşı Ercüment Vural ile birlikte görüntülenen Cem Özer, 20 yıl sonra tekrar Kiss FM’de program yapacağını söyledi.

Cem Özer, "Bu kez 'Rüyalar', 'Gemiler', 'Son Bir Sigara İçelim' gibi eserlere imza atmış, can dostum Ercüment Vural’la birlikte olacağım. Çok keyifli ve eğlenceli bir program olacak" dedi.

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