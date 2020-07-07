Cem Yılmaz'dan Özkan Uğur paylaşımı

Geçtiğimiz aylarda lenfoma tedavisi görmeye başlayan usta müzisyen Özkan Uğur, ikinci kez kanseri yendiğini duyurdu. Ünlü komedyen Cem Yılmaz da yakın dostu ve pek çok filmde beraber rol aldığı Uğur ile ilgili paylaşımda bulundu.

Ünlü komedyen, "Bir tane güzel haber. Sevgili ağabeyimize moraller verelim, bize verdiği tüm güzellikler için teşekkür edelim. Özkan ağabeyimiz candır" ifadelerini kullandı.