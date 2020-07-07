07.07.2020 - 13:00 |
Cem Yılmaz'dan Özkan Uğur paylaşımı
Komedyen Cem Yılmaz, ikinci kez kanseri yendiğini duyuran sanatçı Özkan Uğur ile ilgili paylaşımda bulundu, Twitter hesabından yayınladığı mesaj ile sevincini dile getirdi.
Geçtiğimiz aylarda lenfoma tedavisi görmeye başlayan usta müzisyen Özkan Uğur, ikinci kez kanseri yendiğini duyurdu. Ünlü komedyen Cem Yılmaz da yakın dostu ve pek çok filmde beraber rol aldığı Uğur ile ilgili paylaşımda bulundu.
Ünlü komedyen, "Bir tane güzel haber. Sevgili ağabeyimize moraller verelim, bize verdiği tüm güzellikler için teşekkür edelim. Özkan ağabeyimiz candır" ifadelerini kullandı.