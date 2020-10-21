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21.10.2020 - 14:52 |

Cem Yılmaz'dan Sağlık Bakanlığı'na çağrı

Komedyen Cem Yılmaz, Twitter hesabı üzerinden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya pandemi sürecinde yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları için bir organizasyon düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Cem Yılmaz'dan Sağlık Bakanlığı'na çağrı
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Cem Yılmaz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrısında hiçbir ücret almadan bu organizasyonun içinde yer alacağına da belirtti.

İşte Cem Yılmaz'ın o çağrısı:
"Pandemi boyunca sorumluluğu en yüksek seviyede olan Sağlık Bakanlığımıza önerimdir. Tüm ülkede, sağlık personeline, canıyla kanıyla mücadele eden bütün savaşçılarımıza moral toplantıları söyleşiler organize ederlerse hiçbir ücret almamak kaydıyla katılmayı görev bilirim."

Magazin Haberleri Bülteni (21 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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