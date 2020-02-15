Cengiz İmren: Sevginin gücüne inanan herkesi selamlıyorum

Seslendirdiği şarkılarla romantizm rüzgarı estiren Cengiz İmren, aşıkları da unutmadı: Sevginin gücüne inanan herkesi selamlıyorum. Sevgi sadece bir kadına, bir erkeğe duyulan hislerden ibaret değil. Sevda kimi zaman bir kuşun kanadındadır, kimi zaman bir papatyanın yapraklarında. Ne doğayı incitelim, ne de bir başka canlıyı. . Seviyorsak sevgimizi adam gibi gösterelim; mMertçe, şefkatle. Günümüzde en çok ihtiyacımız olan şey sevgi. Sevgililerden de öte sevgi gününüz kutlu olsun.

Yaklaşık 2,5 saat süren performansını alkışlar eşliğinde sonlandıran İmren, müzikseverlerden tam not aldı.