MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Cengiz Kurtoğlu: Zengin sansınlar diye çek karnesi taşırdık
20.02.2021 - 16:43 |

Cengiz Kurtoğlu: Zengin sansınlar diye çek karnesi taşırdık

Cengiz Kurtoğlu, Silivri’deki yazlığında Ayşen Birgör ile düet yaptığı 'Kalpsiz' şarkısının tanıtımını gerçekleştirdi. Usta sanatçı, gençlik döneminde İstanbul’da zorlu günler geçirdiğini açıkladı.

Cengiz Kurtoğlu: Zengin sansınlar diye çek karnesi taşırdık
ABONE OL

Cengiz Kurtoğlu'nun, Hürriyet gazetesinden Sayit Durmaz'a yaptığı açıklamalar şöyle:

Ayşen Birgör’le ilk kez düet yaptınız...
Evet, hatta müzikal kariyerimde ilk kez kadın bir sesle düet yaptım. Ayşen Birgör, çok değerli ve özel bir ses. Her zaman da yanında olacağım.

İstanbul’a ilk kez geldiğinizde hiç dolandırıldınız mı?
İstanbul’a büyük paralarla gelmedik. Elimizden tuttunuz, aş, iş verdiniz. Ben de kendi üstüme düşen sorumlulukları bildim. Zor bir şehir İstanbul. Millet bizi zengin zannetsin diye çek karnesi taşırdık. Cebimizde bir lira para olmazdı. Zor günler geçirdik.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
'Üvey annemden şiddet gördüm'

Yakın arkadaşınız Hakan Altun, 14 Şubat günü “Yalnız” tabelasının önünde fotoğraf çektirdi. Yalnız olması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Yalnız olmasına çok mutlu oldum. Bizler yalnızken daha mutluyuz.

Polat Yağcı’nın Hakan Altun’a araba aldığı iddia edildi...
Hakan Altun’a öyle bir hediye verilmedi. Ama bana bir hediye gelirse geri çevirmem. Polat Yağcı’dan çuval dolusu dolar istedim. (gülüyor) Ben de yapımcı Şahin Özer’den bir araba almadım fakat arabasını alıp bir daha geri vermedim.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Canlı yayından para alanlara tepki
20 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni20 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fuat Çapa: "Derbi galibiyeti için mutluyum"

Fuat Çapa: "Derbi galibiyeti için mutluyum"

VakıfBank - PTT Spor: 3-0

VakıfBank - PTT Spor: 3-0

Canel: "Ademi'den beklentimiz daha fazla"

Canel: "Ademi'den beklentimiz daha fazla"

Eşref Hamamcıoğlu: "Önümüzdeki dönem aday olmayacağım"

Eşref Hamamcıoğlu: "Önümüzdeki dönem aday olmayacağım"

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet