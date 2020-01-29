Cenk Eren: Depremle yaşamayı öğrenmeliyiz

Yeni albümünün içeriğini anlatan Cenk Eren, "Selda ile çok eski bir dostuz. Bir gün Kıbrıs'ta konuşuyorduk, 'Senin şarkılarını albüm yapabilirim' dedim,'İyi olur' dedi. Çok güzel bir albüm oldu, güzel tepkiler aldık. Yaklaşık 50-60 şarkı arasından seçtik eserleri. Ajda ve Selda'yı aradım, albümümün ilk klibini hep birlikte izledik. Onlardan onay alınca da gönül rahatlığıyla paylaştım" dedi.

Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili de konuşan Cenk Eren, "Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın mekanı cennet olsun. Çok üzücü bir olay, ben çok etkilendim. Şunu bilmeliyiz ki depremle yaşamayı öğrenmeliyiz. Hep aynı şeyi söylüyoruz; 'deprem öldürmüyor, binalar öldürüyor'. Hep birlikte el ele olup dişimizden tırnağımızdan arttırıp binalarımızı sağlamlaştırmalıyız" ifadelerinde bulundu.