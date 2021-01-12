Cenk Küpeli kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Cenk Küpeli biyografisi...

2019 Haziran ayında Demet Şener ile dünyaevine giren Cenk Küpeli bugün boşanma haberleri ile gündeme geldi. Çift tek celsede boşandı. Cenk Küpeli-Demet Şener çiftinin boşanma haberlerinin duyulmasının ardından magazin gündemini yakından takip eden vatandaşlar Cenk Küpeli kimdir, kaç yaşında sorularına yanıt aramaya başladı. Peki Cenk Küpeli kimdir?

CENK KÜPELİ KİMDİR?

Cenk Küpeli 1985 yılında Ankara'da doğdu. Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Cenk Küpeli, New York City Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisansını tamamladı. Tav Holding'de başladığı kariyerini Doğa Grup Genel Müdürü olarak sürdürdü. Eski milli basketbolculardan Cenk Küpeli, aynı zamanda Beşiktaş Kongre üyeliği ve Şişli Meslek Yüksek Okulu Mütevelli Heyeti üyesi olarak da görev yapıyor.