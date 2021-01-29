Cenk Küpeli'den o iddiaya yanıt: Dava açan benim!

Cenk Küpeli'nin, Demet Şener ile nikah masasına oturduğu damatlığı hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Küpeli'nin damatlığını diken Emre Bakar'ın, iş adamının ödeme yapmadığını iddia ederek, 9 bin 350 liralık alacağı için icra takibi başlattığı ileri sürüldü.

Çıkan haberlerden sonra Cenk Küpeli, sessizliği bozdu. İddiaların gerçek dışı olduğunu vurgulayan iş adamı, "Tarafıma bu şahısın başlattığı ne bir icra takibi, ne herhangi hukuksal bir girişimi bulunmamaktadır. Aksine dava açan ve hukuksal tüm haklarımı sonuna kadar kullanan benimdir" ifadelerini kullandı.

Küpeli, "Tarafıma Emre Bakar adlı şahısın icra takibi başlattığı ve benim de bunu ödeyerek dosyayı kapattığıma dair asılsız, yalan bir haber oluşturulmuştur" açıklamasını yaptı.