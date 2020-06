Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nuri Has ve avukat eşi Selin Has, kızları Lalin ile Bodrum sezonunu açtı. Çift, Cennet Koyu’na demirledikleri eğlence temalı Lalino adlı teknelerinde dostlarını misafir etti. Sıcaktan bunalan Nuri Has ve arkadaşı yüzerken, Selin Hanım izlemeyi tercih etti.