21.12.2020 - 16:39 |
Ceyda Ateş doğum kilolarını verdi
Kızı Talia'yı bir ay önce kucağına alan oyuncu Ceyda Ateş (32), sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle soru-cevap yaptı.
Buğra Toplusoy ile mutlu bir evlilik sürdüren Ceyda Ateş, "Hamilelikte ne kadar kilo aldınız?" sorusuna, "47 kilo ile başladım, 56 kilo ile tamamladım. Şu an 50'yim" yanıtını verdi.
Coşkun Sabah'ın ses kaydı yayınlandı!Şarkıcı Coşkun Sabah’ın Posta gazetesine verdiği röportajında kızı Roza Sabah'ın bikinili fotoğrafları üzerine yaptığı şehir ayrımı büyük tepki çekti. Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programında, 68 yaşındaki sanatçı ile yapılan röportajın ses kayıtları yayımlandı.